造船廠衛生間發生有毒氣體泄漏，導致2人死亡. June. 28, 2021 09:05. by 趙鏞輝 silent@donga.com. 在位于釜山沙下區的一家造船廠的衛生間裏，兩名外包企業的職員因吸入疑似硫化氫的有毒氣體而死亡。 27日，據警方和釜山消防災難本部透露，前一天上午11時4分左右，接到公司負責人報警稱，在造船廠辦公室旁邊的一層衛生間裏，姜某(48歲)和鄭某(27歲)等2名工作人員暈倒了。 雖然出動救援隊員將他們送往醫院，但姜某卻在40分鍾後死亡。心髒停止狀態下被送往醫院的鄭某雖然暫時恢複了呼吸，但僅過一天就失去了生命。死亡的兩人是造船廠船舶電氣設備外包企業的職員。 警方認爲，姜某和鄭某是在吸入衛生間泄漏的高濃度硫化氫和氨氣後暈倒的。警方根據公司相關人士的陳述，職員們在周末或公休日多次向區政府報案稱衛生間有毒氣體氣味，事故發生當天氣味也很嚴重。 消防本部于當天中午12時左右對硫化氫濃度進行了測定，檢測出了超過安全數值(15ppm)16倍的250ppm。還進行了兩次氨氣濃度測定，測定爲67ppm、56ppm。 硫化氫是具有一氧化碳毒性的無色氣體。通常有腐爛的雞蛋味，吸入後會窒息，還會造成肺部損傷。據悉，主要是因爲廢水或汙染物腐爛而産生，在産業現場的窒息事故中，30%左右是由硫化氫引起的。氨氣在狹小的空間內吸入，也會讓人失去知覺。 警方和洛東江流域環境廳認爲，有可能有毒氣體通過衛生間兩側的逆流密封墊和排氣口流入，正在進行精密調查。另外，正在對單獨管理汙水管路、淨化池、衛生間的釜山環境公團和區政府、造船廠等進行有毒氣體發生原因調查。 在釜山，2018年某廢水處理企業發生硫化氫泄漏事故，導致3名工作人員死亡；2019年7月，一名女高中生在水營區廣安裏海水浴場附近的公共衛生間吸入泄漏的硫化氫而死亡。

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