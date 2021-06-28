柳賢振的變速球複活，到第6局爲止表現完美. June. 28, 2021 09:06. by 黃奎引 kini@donga.com. “藍色怪物”柳賢振(34歲•多倫多藍鳥•照片)在7月之前取得了賽季7勝(4負)。但是，在第7局，如果沒有登上投手踏板，就更好了。 柳賢振27日在美國紐約州水牛城薩赫倫球場舉行的與巴爾的摩金鷹隊的美國職棒大聯盟主場比賽中首發出場，在6又3分之2局內失4分。柳賢振到第6局爲止，連續使對方15個擊球手停留在一般擊球上等，以62個球保持了無失分記錄。但他僅在第7局投了29個球，讓對方擊出5個安打和1個四壞球上壘，失掉4分。 柳賢振在球隊以12比4領先的第7局上半局，在2人出局2、3壘有人的情況下，把投手踏板讓給了雅各布•巴恩斯。此後兩隊在沒有追加分數的情況下結束比賽，柳賢振繼21日的客場比賽之後，連續兩場比賽以勝利投手的身份出現在了巴爾的摩隊面前。柳賢振的賽季平均責任失分從3.25上升到3.41。 柳賢振當天抓住了3個三振，在美國職棒大聯盟共取得了809個三振。這是繼朴贊浩(1715個)之後，在韓國投手中第二多的。在該領域排名第3位的是截止到前一天與柳賢振一起並列排在第2位的金炳賢(806個)。 當天柳賢振的“主要武器”變速球複活也令人鼓舞。上場比賽結束後，對變速球表示不滿的柳賢振在此次出場之前，破例進行了兩次候補投手訓練區投球，並開始檢查球威。柳賢振表示，“最近聽到有人說，投出變速球時和投出其他球時的姿勢不一樣。所以進行了保持相同姿勢的練習。”柳賢振當天繼快速球(32個)之後投出了更多的變速球(26個)，有效地搶占了對方擊球員的擊球時機。 柳賢振將于下月2日在主場面對西雅圖水手隊時挑戰本賽季個人第8勝。西雅圖水手隊已經預告了日本投手菊池雄星將首發出場。這是柳賢振繼2014年8月3日對陣日本投手和田毅(當時芝加哥小熊隊)之後，時隔7年再次與日本投手展開首發對決。 另外，崔志萬(坦帕灣魔鬼魚隊)在出道後首次打出了4個安打。在當天與洛杉矶天使隊的主場比賽中，他作爲5號擊球手兼1壘手首發出場，取得了5次有效擊球、4個安打、2打點、2分的成績，幫助球隊以13比3取得了勝利。崔志萬笑著說：“在比賽途中跑得太多了，我的肚子餓壞了。”

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