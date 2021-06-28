不同尋常的新冠疫情擴散趨勢，現在還不是摘掉口罩的時候. June. 28, 2021 09:05. by / /. 韓國政府昨天公布了從7月1日起實施的各地保持社交距離措施。對於首都圈，將適用8人以下聚會、餐廳和咖啡屋只允許營業到晚上12點的二級措施，同時決定設立只允許6人的兩周過渡期。對於非首都圈，將適用不限製聚會人員和營業時間的一級措施，除忠清南道以外的大部分地區規定兩周的履行期間，只允許8人以內的聚會。 政府對各地區設立暫緩期間的原因，是一度有所減緩的新冠疫情再次呈現擴散趨勢。包括學校和補習班在內，宗教設施、室內體育設施、兒童之家等地接連發生集體感染，截至昨天，已連續5天出現600多名患者。尤其是傳播力最強的德爾塔變異病毒正在向全世界擴散。據統計，僅上周末兩天，海外流入的確診患者就超過了100人。雖然尚未確認這些人是否感染德爾塔變異病毒，但如果海外流入患者增加，德爾塔變異病毒擴散的可能性也勢必會加大。 在新冠疫情擴散趨勢非同尋常的情況下，在夏季休假期前夕放寬距離標準，令人擔心會產生“不妨放心”的錯誤信號。如果按照現在的趨勢，患者人數激增，需要將相當一部分的保健人員投入到傳染病調查之中，下半年大規模的接種計劃也將出現差池。如果接種計劃出現差池，很有可能陷入再次開始擴散的惡性循環。 特別是在第一針接種率約為30%的階段，解除第一針接種者佩戴室外口罩的義務似乎有些操之過急。由於德爾塔變異病毒的擴散，比韓國更早解除室內外戴口罩義務的國家也重新規定戴口罩義務化。在疫苗接種率達到一定水平之前，應盡量避免不必要的活動。無論是在室內還是室外，在人群較多的地方，都應戴上口罩。 首爾市正在討論從下個月起在禁止集會的首爾廣場和光化門廣場限製性地允許集會，其余地區也擴大集會人數的方案。根據政府修改的保持社交距離標準，一級措施允許的集會人數是500人以下，二級措施允許的集會人數是100人以下。但是，首爾市一天出現逾200名確診患者，如果在市中心放寬集會限製，會因從全國各地湧來的參加者，導致地區社會的感染危險性加大N次。民主勞總已經預告7月3日將舉行有1萬人以上參加的大規模集會。集會自由固然重要，但不能忘記現在是德爾塔變異病毒有可能引發“第四波大流行”的嚴重情況。

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