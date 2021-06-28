便宜的肉將燒毀地球. June. 28, 2021 09:07. by / /. 問題是：這種以如此殘忍的虐待動物為基礎的文明生活是否真的能保障人類幸福的生活，進而能夠持續到什麽時候? ——金鐘哲《從近代文明到生態文明》 遲來的寒潮和提前的暑熱交替剛過不久，雨季一般的淫雨就開始了。由於濕度增加，煩躁指數也隨之上升。煩躁會在意外的地方達到頂點。就是在家裏。如果說城市的問題在於樓層噪音，那麽農村的問題在於畜產的惡臭。正如樓層噪音是公寓的結構性問題一樣，畜產惡臭也是畜產業的結構性問題。動物像豆芽屜裏的豆芽一樣密密麻麻地生活的工廠式畜舍，不可能不散發出惡臭。這一切都是為了便宜的肉。雖然早已習以為常，但由於這種無法逃避的惡臭，生活質量實在是太差了。 生產廉價肉的體系留下的不僅僅是惡臭。用於種植飼料作物的化肥扼殺了大海，地下水正在枯竭。動物用醫藥品導致了耐抗生素藥性的細菌，動物傳染病是引發諸如新冠感染癥的人獸共同傳染病的定時炸彈。動物和人類的健康聯在一起。 不幸的是，問題不止於此。頻繁的臺風、變長的雨季、酷暑等不可預測的氣候導致了糧食安全的不安。雖然有人認為如果不足可以進口，但是全球的情況也不容樂觀。因糧食短缺而引發的糾紛不斷增加，氣候難民人數超過了沖突難民人數。氣候變化不是樓層噪音的程度，而是“房子著了火”。聯合國糧農組織公布，全世界溫室氣體的17%來自畜牧業。不是肉食的問題，而是“過度”肉食的問題。能夠過度食用肉類，得益於工廠式畜產。除非我們重新找到對‘神聖的東西’的感覺，否則就無法熄滅地球的火。

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