丁世均批評稱：“全民補貼是民粹主義” VS 李在明反駁稱：“普遍福利是黨憲”. June. 28, 2021 09:06. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 正在推進編製的第二次補充預算案的韓國執政黨和政府，圍繞災難補貼發放對象的範圍展開了拉鋸戰。這種情況下，執政黨大選競選人也投入爭論之中，戰線似乎有所擴大。有分析認為，隨著競選拉開，各競選人之間的“政策競爭”全面打響。 前國務總理丁世均打開了炮門。丁世均26日上午在自己的臉書賬號上寫道：“不能在集體免疫之前盲目發放災難補貼。對上遊1%的富裕階層也要發放（災難補貼）的主張是被政治邏輯而非經濟邏輯埋沒的民粹主義。” 丁世均特別表示，“為了使自己的主張合理化，應該節製每個事案都要求普遍援助，或者‘遵從（文在寅）總統的意見’而拉攏（文在寅）總統的發言”，矛頭直指京畿道知事李在明。他批評了每次一討論災難補貼時都強調自己的基本所得政策、主張全民發放的李在明。“不要把總統的講話牽扯進來”，是指李在明24日發聲“企劃財政部要側耳傾聽總統的話”並敦促全民發放災難補貼。丁世均當天下午在臉書上上傳文字說，“（國家）不能成為未成熟的基本所得論的政治實驗場”，再次批評了李在明。 對此，李在明幾個小時後在自己的臉書賬號上表示，“全民發放災難補貼符合共同民主黨政綱政策和政策歷史”，並列舉了無償供餐和向全民發放第一次災難補貼等事例，進行了回擊。他還截圖並上傳了內容為“應該以普遍福利為基礎保障全體國民的基本生活”的部分黨綱黨憲。 對此，丁世均27日表示：“那你的意思，這段時間以來執政黨、政府、青瓦臺推進的眾多選擇性針對低收入層的支援政策和對受災階層進行厚厚支援的災難補貼都是錯誤的、違背黨論的嗎？”繼續展開了爭論。丁世均還嚴厲地批評說，“不要無理取鬧”“不要把普遍福利變成民粹主義”。 其他競選人也加入到爭論中。國會議員朴勇鎮（音譯）當天對記者表示，“災難補貼集中用於受災的行業，才是正確的”，主張選擇性發放。但前法務部長秋美愛同一天在自己的臉書賬號上寫道，“災難補貼要向全民發放，以拉動內需消費”，表明了反對立場。 執政圈一位有關負責人表示：“今後在每個懸案上，候選人之間都會為強調政策鮮明性和搶占焦點而展開‘舌戰’。這是黨全面進入大選競選局面的信號。” 此外，執政黨和政府當天下午召開不公開黨政青高層協商，對災難補貼的發放範圍進行了最後協調。據悉，黨政對政府的選擇性發放方針達成了共識，隨後在當天的會議上開始就“發放標準為收入下遊90%”的方案等展開了協調。

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