日本宮內廳長官“天皇擔心奧運會擴散疫情”的發言引發風波. June. 28, 2021 09:07. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本宮內廳長官西村泰彥24日表示：“德仁天皇擔心東京奧運會的召開導致新冠病毒感染癥的擴散。”這一講話引起的後續風暴仍未平息。這是因為日本天皇在日本社會有著相當大的存在感，而且這也可以解釋為憲法禁止的日本天皇的政治行為。目前擔任東京奧運會名譽總裁的日本天皇將參加7月23日的開幕式並宣布開幕。 在野黨認為日本天皇的發言本身就不恰當。日本共產黨委員長誌位和夫25日表示：“《憲法》規定，日本天皇不能參與政治。應該切實遵守這個原則。”也就是說，在就舉辦奧運會問題出現贊成和反對意見的情況下，日本天皇發表了反對舉辦奧運會的言論，是從事了政治行為。立憲民主黨作為第一大在野黨，其國會對策委員長安住淳也表示：“沒有一個國民會認為這是西村長官的個人意見。（政府）應切實接受發言的分量，予以應對。” 也有人指出，西村的做法過於輕率。曾出版有關日本天皇著作的歷史專家、東洋大學研究助教鈴木洋仁對《東京新聞》表示：“宮內廳正在用間接的說法說某一件事情。這是超出長官立場的發言。” 爭議擴大後，政府出面平息事態。日本首相菅義偉25日稱，“我理解這是西村長官本人的觀點”，呼籲大家不要誇大解釋。宮內廳幹部也於27日接受《東京新聞》采訪時表示：“對於奧運會上出現什麽樣的新冠感染，國民和陛下（天皇）都一樣感到不安。天皇的發言與政治無關，也不是在表明贊成或反對舉辦奧運會。”

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