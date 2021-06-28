電視劇角色跟觀衆搭話，問有沒有好好吃飯……. June. 28, 2021 09:07. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 本月7日SBS月火劇《球拍少年團》正在觀看中。劇的後半部分，全南海南郡天涯海角村出現了羽毛球隊員們一起拍照的場面。在想看到他們手機上拍到的照片的瞬間，照片牆(Instagram)上出現了大量照片。這是海南西初中羽毛球部部長兼Instagram中毒者角色方允潭(孫相淵飾)的賬號。在正式節目中播出相關場面的瞬間，看到整齊劃一上傳的帖子後産生了“好像真的存在允潭這個角色”的想法。 也是，帖子好像真的是允潭寫的。劇中說全羅道方言的允潭的語氣原封不動地保留下來，即使電視劇沒有播出，中學生的日常生活和鄉村風景照片也會被上傳。對于平時上午上傳的留言，一名粉絲責怪說“方允潭，這個時間怎麽還沒上學呢”，允潭回答說“休息時間~”，引得評論區一片笑聲。運營方允潭賬戶的SBS內容宣傳組相關人士表示：“想超越TV，打造出真正有中學羽毛球部的樣子，提高粉絲的投入度。” 好似電視劇中的角色運營的社交網絡服務(SNS)帖子起到了與粉絲們廣泛深入交流的作用。如果說之前主要由電視劇觀衆制作粉絲賬號收藏劇照等，那麽現在演員或制作公司直接運營SNS，提高溝通的密度。 每次去美食店都會拍照上傳到照片牆的tvN《德魯納酒店》(2019年)的主人公張滿月(李知恩)也是類似的事例。李知恩(IU)自己親自運營張滿月賬號，假裝是滿月的日常。實際上，李知恩的賬號與電視劇宣傳語完全不同。SBS《鬣狗》(2020年)的主人公鄭金子(金惠秀飾)的照片牆賬號由電視台運營，金惠秀對此表示關注，並接過賬號繼續上傳文章。電視劇結束後金惠秀更改了用戶名，目前正在使用個人賬號。 電視劇結束並不意味著SNS活動結束。隨著電視劇進軍在線視頻服務(OTT)，收視時間增加，因此持續産生影響。tvN《如蝶翩翩》雖然于今年4月劇終，但主人公70多歲的芭蕾舞演員沈德出(朴仁煥飾)經營的照片牆賬號上直到本月還在不斷上傳文章。“有沒有好好吃飯？”，上傳向粉絲問候的文字。tvN營銷部科長崔恩華(音)表示：“劇終後也有受到喜愛的內容，因爲感謝那份愛，所以想爲觀衆們加油，確認他們的問候”，“雖然電視劇結束了，但只要有一位關注者，就會一直運營賬號。”

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