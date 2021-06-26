UEFA取消“客場進球”規則，進球數相同就加時-點球大戰. June. 26, 2021 07:15. by 李元洪 bluesky@donga.com. 歐足聯(UEFA)決定，在所有俱樂部對抗賽中取消從1965年開始實行的“客場進球規則”。歐足聯25日表示：“UEFA執行委員會決定，從2021~2022賽季開始廢除客場進球優惠制。” 從下賽季的歐冠聯賽及歐羅巴聯賽(歐洲聯賽)等的預賽開始將適用新規定。此前在主客場作戰時，如果第1、2回合比賽的總進球數爲平分，那麽在客場比賽中取得更多進球的球隊將取得勝利。但是從新賽季開始，如果兩回合的總進球數相同，將通過上下各15分鍾的加時賽和點球大戰決出勝負。這是因爲，隨著便利的交通環境，客場比賽的困難比以前大幅減少，再加上引入錄像回放(VAR)，客場比賽時的判定不利因素也有所減少，因此不能認爲主場比賽特別有利。歐足聯表示，自20世紀70年代中期以後，主場及客場比賽的勝利比率從61%-19%減少到了47%-30%。 相反，考慮到客場進球優惠制，主隊感到的負擔更大，主隊的比賽也漸漸變得防守型。特別是第1、2回合比賽的總進球及客場進球相同，如果客隊在加時賽攻入1球，主隊必須攻入2球才能獲得勝利，這對主隊非常不利。

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