李俊錫前往峰下村，“不會出於政治目的貶損盧武鉉”. June. 26, 2021 07:15. by 姜炅石 coolup@donga.com. 國民力量黨代表（黨首）李俊錫25日來到慶尚南道金海市峰下村參拜了盧武鉉前總統的墓地，之後會見了盧武鉉的遺孀權良淑女士。他表示：“不會把對盧武鉉前總統的貶毀作為政治手段來使用。”李俊錫為明年大選，繼訪問湖南地區後又訪問了峰下村。對此，很多人評價他是在實施包容進步層的外延擴張戰略。 李俊錫當天同權良淑會面40多分鐘。他表示：“應該消除出於政治原因攻擊盧武鉉的情況。”他還說：“我將謙虛地反省至今為止在政黨對立中沒能盡到禮數的部分，我要把盧武鉉前總統想要樹立的價值——灑脫和國民溝通等納入我們黨，繼續發展下去。”李俊錫在芳名錄上寫道：“您曾希望待在距離國民最近的地方，我們追憶並紀念總統的灑脫和坦率。”這是李俊錫就任黨代表後首次訪問嶺南地區。 在當天與權良淑的會面中，李俊錫還用平板電腦展示了盧武鉉在任時期被選為國家公費獎學金學生的獎勵證書照片。據說，權良淑對李俊錫祝福說：“你是年輕的政界人士，好好幹！”並贈送了《我們回想給盧武鉉的話》一書。 李俊錫在就任的第一天就訪問了光州，連日來繼續著強調“團結”意誌的行動。當晚，他同黨內大選候選人之一、前未來統合黨代表黃教安共進了晚餐。李俊錫下周將接連會見前緊急對策委員長金鐘仁和重量級議員，進行大選體製的構想。 李俊錫當天在接受記者采訪時就最近引起熱議的朴成玟被任命為青瓦臺青年秘書一事表示：“我認為，在推動年輕一代政治的競爭中，我們黨和共同民主黨是在就不同方案展開競爭，哪一種方式能得到人民的擁護，我認為時間將作出結論。”就共同民主黨決定按計劃推進大選競選日程一事，他只是簡單地說：“這不是我們該說什麽的情況。”

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