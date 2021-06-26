美國遊客飛行時間變長的原因. June. 26, 2021 07:16. by 金相雲 sukim@donga.com. 最近谷歌撤回了向國內大學提供的雲免費服務，引起了很大的混亂。在大學爭相將龐大的授課、學術資料上傳到谷歌雲上的情況下，谷歌時隔兩年推翻了免費政策。主要大學都在爲清除畢業生和退休教職員的谷歌賬號等自救對策絞盡腦汁。與當初希望免費是不是問題的指責不同，這是谷歌壓倒性的市場支配力對日常生活産生多大影響的例子。 這本書生動地展現了資本主義終結者、美國壟斷企業給個人造成的弊端。作者是調查性報道專家，像拖網一樣，采訪了航空、媒體、通信、制藥、金融、醫療産業等領域的多個壟斷受害事例。例如，隨著美國航空市場的80%以上被4家航空公司(聯合航空公司、美國航空公司、達美航空公司、西南航空公司)占據，直飛航班減少，經由芝加哥、亞特蘭大等樞紐機場的航線大幅增加。因爲只有經由人力和裝備集中的樞紐機場才能減少費用。因此，旅客們將面臨比過去更長時間乘坐飛機的不便。其中還包括美國通信大企業在人口較少的小城市沒有鋪設網絡，學生只能在星巴克停車場寫作業的事例。 作者認爲，雖然美國有“謝爾曼反壟斷法”的壟斷限制制度，但裏根政權之後，美國政府疏忽了該法律的實施。在這裏耶魯大學教授羅伯特•博克的思想根深蒂固，通過壟斷的集中能夠在價格和服務上增加消費者的便利(消費者福利)。猛地想起谷歌、蘋果、三星等大型企業的尖端産品，就會想到這樣的主張。 但是作者說不要被這裏所欺騙。根據東北大學經濟學教授約翰•誇卡的研究，美國政府批准的46個企業合並事例中38個導致了消費者價格的上漲。而且統計結果證明，在壟斷企業做事的勞動者的工資也越來越低。作者提到了沃倫•巴菲特對投資者們說“我們每年都要求管理者擴大壟斷領域”的內容，並得出政府和市民應該對抗壟斷企業的貪欲的結論。

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