韓國銀行預告緊縮資金，政府和執政黨卻強行發放現金. June. 26, 2021 07:16. . 韓國銀行總裁李柱烈前天表示：“將在年內適當的時候開始實施寬松的貨幣政策，有秩序地恢復正常。”隨之，今年內上調基準利率的計劃事實上已經成為事實。他們認為，如果長期拖延超低利率，歷史上最大的家庭負債和暴漲的資產價格可能會威脅到整個韓國經濟。問題是和韓國銀行不同，政府和執政黨計劃編製超過30萬億韓元的歷史最大的補充來扶持經濟。 共同民主黨和政府昨天又討論了災難補貼發放方案。執政黨主張向全體國民發放，但經濟副總理洪楠基主張向“收入下遊70%”發放，但有預測認為，雙方最終會在80%或90%的範圍內達成妥協。另外，執政黨和政府還在推進通過“消費獎勵金”來刺激消費的方案。“消費獎勵金”是指，返還信用卡和借記卡使用額增加部分的10%。 隨著美國等發達國家經濟迅速復蘇，對通貨膨脹的憂慮也在加大，韓國銀行當然要在更晚之前收緊銀根。家庭負債接近國內生產總值規模，首都圈公寓價格一周之內飆升1億至2億韓元等低利率的副作用正在逐漸擴大。如果對這樣的狀態置之不理，等到迎來全球性緊縮時，可能會引發資產價值暴跌、個人破產、金融系統混亂等連鎖危機。 雖然韓國銀行敲響了警鐘，但是政府和執政黨的資金投放沒有停止的跡象。不論災難補貼的標準是多少，都要向沒有必要的階層發放超過10萬億韓元的資金。國家債務每年都增加100萬億韓元，因此，如果政府把這些資金投入市場，很有可能助長通貨膨脹和資產市場泡沫。 對遭受新冠疫情直接打擊、瀕臨倒閉危機的小工商業者、個體戶等的支援當然要迅速、有力地進行。但是，在應該減少過剩流動性的時候，政府卻給消費能力充足的人發放資金，鼓勵他們消費，這無異於同時踩下剎車和油門。 洪楠基昨天在國會上因另走一路的貨幣財政政策受到指摘時表示：“將努力避免出現過度的不合拍。”但是，僅僅通過已經公布的補充預算計劃，就無法避免宏觀政策的沖突。如果前後不一致的政策繼續下去，家庭負債和房地產問題必然會進一步惡化，導致不必要的國家債務增加。

한국어