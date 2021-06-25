不顧生命危險的“製服英雄”們的獻身，所有人都應銘記並給予禮遇. June. 25, 2021 07:20. . 2010年展開“天安”艦被襲事件救援行動時，海軍特戰團準尉金正浩（音譯，下同）在48小時裏先後6次跳入深海。當時冒著生命危險一同潛水的已故準尉韓俊浩最終沒能浮出海面。克服失去同事的悲傷、多次支援海外派兵並完成任務的金正浩準尉被《東亞日報》和A頻道評選為“光榮製服獎”第10屆大獎得主。 去年，為援救紅島附近石頭島洞窟內孤立無援的潛水員而沈入水中的統營海洋警察所救助隊警長鄭浩鐘、帶頭預防家庭虐待的全州德津警察所女性青少年科的崔恩海警衛等12人，都是身穿製服獲獎的英雄。釜山海洋警察署調查科警監李京烈表示：“因為接近成為家鄉工作的老刑警的夢想而感到幸福。” 但製服英雄們的工作過程中伴隨著危險和犧牲。最近在庫方物流中心發生火災時，京畿廣州消防署119救助隊救助隊長金東植堅持守在火災現場，不幸離世。和新冠病毒抗爭的醫療人員也是我們引以自豪的製服英雄。 因為有在這一瞬間也默默堅守在自己位置上的製服英雄們，我們的日常生活才有保障。但韓國社會缺乏對他們的尊敬和追悼，這令人感到羞愧。要營造一種能夠讓穿著製服的公務員帶著自豪感工作的社會氛圍。應當提高殉職者的名譽，分擔遺屬的悲痛。銘記並宣揚製服英雄們的名字和犧牲不褪色，是我們共同體要做的事情。 今天是因朝鮮的奇襲南侵而爆發6•25戰爭71周年的日子。在長達3年的疆土染血的戰爭中，守護大韓民國的是製服英雄。自由不是免費的。如果沒有他們的為國獻身精神，就不會有我們今天享受的自由和民主主義，也不會有在戰爭廢墟上實現世界第十大繁榮國家的大韓民國神話。 6•25戰爭尚未結束。目前，韓半島處於停戰狀態。朝鮮仍然以核武器、導彈、大規模殺傷性武器武裝自己，沒有改變好戰的態度。對於守護韓半島和平、國民生命安全的製服英雄們的表彰和禮遇，不只是國家和政府之事。只有把全體國民的尊敬和報恩之心聚在一起，才能建設堅固而自豪的國家。

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