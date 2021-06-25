文在寅：“金正恩非常坦誠……很有國際感覺” VS 《時代》雜誌：“冷酷地殺害了同父異母哥哥和姑父”. June. 25, 2021 07:21. by 黃炯? constant25@donga.com. 韓國總統文在寅在接受美國周刊《時代》采訪時就朝鮮國防委員長金正恩表示：“非常誠實（honest），表現出強烈的決斷力。”但是，《時代》給出了相反的評價：“金正恩冷酷地殺害了自己的姑父和同父異母的哥哥，根據2014年聯合國人權調查委員會的歷史性報告，他是主導屠殺、拷問、強奸、饑荒長期化等‘反人倫犯罪’的人物。” 當地時間23日，《時代》刊登了一篇題為《文在寅總統為治愈祖國的最後一次嘗試》的文章。在這篇文章中，當被問及金正恩的性格時，文在寅答道：“他也有國際性的感覺。”韓國媒體將《時代》使用的措辭“honest”翻譯成“正直”並進行報道後，青瓦臺24日表示：“接受采訪時，文在寅使用了‘坦誠’的措辭，而不是‘正直’。”相反，《時代》在報道文在寅訪談時表示，“多數涉朝消息人士認為，文在寅對金正恩的一貫擁護是一種錯覺”，並介紹說，韓國政府正在削弱朝鮮人權運動。《時代》在這次采訪中，對文在寅2017年5月當選總統以後，2018年三次舉行韓朝首腦會談並開始和解，但到2019年2月第二次朝美首腦會談的“河內無果而終”以後，朝美談判陷入了僵局，之後最近韓美首腦會談中，兩國首腦就“緊密協調對朝接觸”達成協議的過程，進行了詳細的介紹。 文在寅介紹了金正恩“我也知道時間已經不多了”“希望子孫後代不用再背負核負擔”的發言，再次表明了改善韓朝關系的意誌。《時代》也表示：“對文在寅總統來說，還有另外一種希望找到突破口的原因”，“美國前總統特朗普和金正恩委員長的‘兄弟情’短結束以後，（美國）共和黨方面的反對可能不嚴重，所以阻礙見面的門閂變低了，政治上變得更加安全。” 但是，《時代》分析說：“金正恩委員長的立場是，如果沒有聯合國、美國、歐盟放寬製裁等單方面讓步，將不會放棄任何東西。對於美國總統拜登來說，沒有重新考慮（解除對朝製裁問題）的余地。”《時代》還介紹稱，有專家分析認為，最近拜登政府評估的對朝政策也可以概括為“拖延戰術”，並分析稱，在文在寅總統剩余任期內實踐韓半島無核化的構想不會那麽容易。專家還指出，經歷過“河內會談無果而終”的朝鮮很難參加談判，說服美國放棄製裁也難以做到。《時代》指出：“文在寅政府的支持率下降和房地產等國內問題，也將對文在寅改善韓朝關系的構想產生不利影響。” 此次采訪於本月9日通過視頻進行，刊登在《時代》亞洲版封面上。這是文在寅總統自2017年5月大選前夕4年2個月以來首次登上《時代》亞洲版封面。

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