繼半導體之後，“K電池戰略”將于下月8日推出. June. 25, 2021 07:22. by 徐東一 dong@donga.com. 政府將于7月初與LG能源解決方案、三星SDI、SK Innovation等一起召開“K電池戰略報告大會”(暫稱)，發表電池産業生態系統培育綜合對策。預計，在爲培育K電池生態系統而制定的民官合作方案的同時，還將公布3家電池公司的中長期投資戰略等。 24日，據多名財界相關人士透露，政府決定下月8日在LG能源解決方案梧倉工廠舉行K電池戰略報告大會，並向3家電池公司傳達了上述內容。據悉，LG能源解決方案總經理金鍾铉、三星SDI總經理全英賢、SK Innovation總經理金俊將出席當天的活動。 有預測稱，像上個月在三星電子平澤園區舉行的“K半導體戰略報告大會”一樣，將發表使韓國電池産業飛躍的民官夥伴關系。據悉，將發表△政府將出台電池産業人才培養及研究開發預算支援方案 △電池産業基礎設施及獎勵方案 △3家電池公司的新一代電池研究開發(R&D)及投資計劃等內容。財界高層相關人士表示：“爲了確保K電池産業競爭力，有可能發表3家電池公司的全面合作信息。” LG能源解決方案、三星SDI、SK Innovation正在與中國CATL、日本松下就全球電池市場展開激烈的競爭。與德國大衆、美國通用(GM)和福特等主要整車攜手合作。但是世界第一的CATL以巨大的中國內需市場爲基礎，正在擴張事業。日本松下不僅集中供應特斯拉，還與本國汽車企業豐田建立了合作公司等，日本國內的電動汽車同盟動向也在不斷擴大。 電池業界相關人士表示：“從電動汽車電池銷售到管理服務、能源儲存裝置(ESS)等再使用及再利用等多個事業領域有望發表創造新市場、提高附加值的多種戰略。”

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