“通過在TGV賣的韓食，向法國各地宣傳‘韓國風味’”. June. 25, 2021 07:21. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “將通過高鐵向法國各地傳播‘韓國風味’。” 這是22日(當地時間)在剛抵達法國巴黎蒙巴納斯站的高速列車 TGV餐車廂見到的韓裔法國廚師皮埃爾-桑•布瓦耶(41歲)強調的一句話。從9日開始到今年年末，在TGV和低價高鐵“雨果”上，可以吃到他制作的三種混合韓餐便當，包括用雞肉代替牛肉和豬肉的拌飯、加入泡菜的沙拉、用豆腐和辣椒粉提味的意大利面等。 運營TGV的鐵道公社(SNCF)去年3月因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的擴散，關閉了餐車廂。通過新冠病毒疫苗普及等9日恢複了營業，新菜單是布瓦耶的韓食便當。價格爲13.9歐元(約1.88萬韓元)。布瓦耶表示：“不到兩周的時間，已經賣出了3.5萬多份。” 7歲時被領養到法國的布瓦耶在考慮讓養父母高興的方法後，迷上了料理。他曾在蒙彼利埃大學攻讀料理專業，2011年在料理比賽生存節目《Top Chef》中獲得亞軍，一躍成爲明星廚師。目前他僅在巴黎就擁有5家餐廳。 從2016年開始與世界級明星廚師合作的SNCF在去年9月首先聯系了布瓦耶。SNCF在被稱爲世界美食家聖書的《米其林指南》中與沒有得到“星級”評價的主廚合作尚屬首次。布瓦耶吐露表示：“雖然是很好的機會，但並沒有爽快地答應。”因爲他認爲，如果不是直接烹饪食物後馬上上菜，而是提前大量制作好後進行銷售，很難維持質量。但是，韓國妻子金熙珍(音)勸他“把韓國的味道傳到法國農村的各個角落”，他便回心轉意了。 布瓦耶解釋制作雞肉拌飯的理由說：“傳統韓餐拌飯主要使用牛肉和豬肉，但是列車便當的特性上，爲准備可以涼快的食物傾注了心血。”他說，因新冠肺炎疫情使泡菜的免疫效果等備受矚目，韓國料理在法國人氣高漲，並強調說，“吃新料理就像去新地方旅行一樣。將繼續挑戰展現韓國料理和韓國風味的新料理。”

한국어