耶倫：“物價上漲年底會緩和”VS 美聯儲委員：“可能會持續9個月”. June. 25, 2021 07:22. by 兪載東 jarrett@donga.com. 就目前美國出現的高通貨膨脹率的走向，美國政府官員之間出現了分歧。關於物價上漲幅度的預測將對今後美聯儲的利率政策產生影響。 美國財政部長珍妮特•耶倫當地時間23日在出席參議院聽證會時表示，預計“今年底通貨膨脹將比現在有所消退”。她還表示：“目前的供應鏈瓶頸現象可能會在今後幾個月內消除。體現期待性通貨膨脹的大部分指標在明年以後都將恢復到接近美聯儲目標值的2%水平。” 對於有議員提出“目前5%的物價上漲率今後是否會持續下去”的問題，她回答說：“到今年年底或明年初，物價上漲率將接近2%。”耶倫和美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾等當局人士一直表示，最近的物價上升是由於疫苗普及和經濟活動重開而出現的暫時現象。 但是同一天，美聯儲的高層人士表示，通貨膨脹的持續時間可能比預想的要長。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁拉菲爾•博斯提克當天在接受媒體采訪時表示：“經濟增長率預測值達7%，通貨膨脹也遠遠超過美聯儲的目標值2%，考慮到這一點，利率應該會在明年下半年前後有所上漲。” 對於最近的物價上漲，博斯提克表示：“我認為通貨膨脹會比剛開始預測的暫時現象更長一些，不會是兩三個月，而是會持續6到9個月。”美聯儲理事米歇爾•鮑曼也表示：“雖然最近的物價上漲只是暫時的，但其持續時間可能比想象的要長。”

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