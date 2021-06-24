堅持全民發放補貼的執政黨，依靠民粹主義要到何時？. June. 24, 2021 07:25. . 共同民主黨決定強行實施在中秋節之前向全國國民發放災難補貼的方案。共同民主黨政策委員會議長樸完柱22日表示，要用最大規模35萬億韓元的第二次補充預算向全民發放災難補貼。副總理洪楠基昨天在國會企劃財政委員會上表示：“沒有考慮向全體國民提供補貼。”但他又表示：“在與執政黨協商的過程中，正在朝著對受害階層提供豐厚支援的方向進行討論。”他還表示，預計的預算規模是30萬億韓元左右，這與共同民主黨的立場沒有太大差異。政府似乎也留下了全民發放補貼的余地。 政府在新冠疫情暴發之後，繼前四次之後將提供第五次災難補貼。雖然對已發放補貼的效果也有爭議，但是像現在這樣經濟正在恢復中的情況下，向全民發放補貼是否合適也是個疑問。隨著全球經濟逐漸復蘇，韓國銀行將今年經濟增長率預測值從年初的3%上調至4%。物價持續上漲，對通貨膨脹的憂慮增大，利率即將上調。韓國銀行在《2021金融穩定報告》中警告說，房地產和股票等資產價格的風險程度已經達到外匯危機之前的水平。現在不是發錢的時候，而是應收緊銀根管理負債的時候。 政府表示，今年第一季度稅金將增收33萬億韓元，因此災難補貼的財源非常充足。但是，追加稅收大部分只是房地產和股市繁榮帶來的暫時性效果。國家財政法規定超額稅收要用於還債。今年，政府要償還的國債利息接近20萬億韓元，而補充預算中用於償還債務的資金只有2萬億韓元。家庭過日子也不會這樣做。 今年以來，景氣雖在恢復，但對兩極化的憂慮卻不斷加大。隨著面對面服務行業危機的持續，弱勢階層正依賴於公共臨時職位。韓國經濟研究院稱，去年，銷售收入排在前20%的企業的資金情況有所好轉，但其余企業的情況都有所惡化。有些企業在享受新冠特需，同時也有不少面臨倒閉危機的小型企業。到處都是舍不得多花一分錢的百姓，但向有經濟能力的階層也提供補貼，只會助長兩極化。給富裕階層幾十萬韓元，能不能有助於刺激消費也是個疑問。 如果稅收增加，應首先償還國債。我們不能再讓失業的年輕人再背負債務。除了大選即將舉行之際“善心撒錢”之外，沒有一個因素能解釋全民發放災難補貼。

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