統一精神的象征. June. 24, 2021 07:25. . 身著中世紀服裝的年輕男女站在樓梯下正在熱吻。男子戴著褐色帽子，披著披風，女子穿著優雅的藍色絲裙，看起來像是貴族階層的子女。他們兩個人是剛剛墜入愛河的戀人？還是偷偷進行禁戀的悲慘戀人？ 19世紀意大利浪漫主義的代表畫家弗朗切斯科·阿耶茨所畫的這幅畫就像是米蘭斯布萊拉美術館的象征。乍一看像是描寫年輕男女的浪漫愛情故事，但實際上這是以愛國為目的畫的畫。畫中的年輕男子是一名意大利士兵，他在出征奧地利帝國時與心愛的女人告別。 也許因為說不是這是最後一次，戀人們熱烈而渴望地親吻著。當時，包括米蘭在內的意大利大部分國土都處於奧地利統治下，因此意大利人迫切希望獨立。受法國革命和自由主義浪潮的影響，1848年米蘭市民抵抗奧地利暴政，舉行了要求獨立的武裝示威，在5天的戰鬥中造成400人死傷。獨立運動雖然以失敗告終，但阿耶茨沒有放棄對獨立的渴望。 10年後，法國幫助意大利擊退了奧地利，紀念這一戰爭的作品就是《親吻》。仔細看來，它包括了象征自由、平等、博愛的法國三色旗的顏色。這是為了向法國表示感謝。對於父親是法國人、母親是意大利人的阿耶茨來說，意大利在法國的幫助下獲勝，比任何人都感到更為激動。 俗話說，只要殷切盼望，願望就能實現。經過長達半個世紀的獨立與統一運動，意大利終於在1871年實現了統一。畫中的男女既是統一精神的象征，也是熱切盼望愛情與和平的意大利人的自畫像。

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