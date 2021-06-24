“德爾塔”變異毒株迅速擴散…全球再次陷入不安. June. 24, 2021 07:25. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在迄今爲止發現的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)變異病毒中，傳播力最強的源自印度的“德爾塔(Delta)”變異毒株迅速擴散，各國進入了緊急狀態。美國國立過敏與傳染病研究所(NIAID)所長安東尼•福奇表示，德爾塔變異毒株是“最大的威脅(greatest threat)”，傳染病專家們擔心地表示，“此次變異病毒真的很難阻止。”隨著疫苗接種完全結束的人也感染的事例層出不窮，各國的不安感正在加劇。 據美國有線電視新聞網(CNN)當地時間22日報道，福奇所長在當天的新聞發布會上表示，最近美國國內從新冠病毒確診患者身上取下的培養組織的20.6%感染了德爾塔變異毒株。接著該媒體解釋說，德爾塔變異毒株感染率每兩周增加約2倍。 原本想以快速的疫苗接種速度獲得自信，全面解除保持社交距離的英國，隨著德爾塔變異毒株的擴散，出現了阻力。最近在英國，德爾塔變異毒株感染事例每11天翻了一番。在印度還發現了在德爾塔進一步進化的“Delta +”變異病毒。 在這種情況下，英國表示，將在下月在倫敦舉行的歐洲足球錦標賽(歐洲杯)半決賽和決賽上吸引6萬名以上的觀衆入場。德國總理默克爾批評英國“負責任地行動”，世界衛生組織(WHO)對此也表示擔憂。

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