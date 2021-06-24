SK綜合化學收購北美廢塑料再生企業10%的股份. June. 24, 2021 07:25. by 郭道英 now@donga.com. SK綜合化學23日表示，向擁有廢塑料分解•再生技術的北美企業Loop Industry投資5650萬美元(約642億韓元)，確保了10%的股份。 Loop Industry擁有將汙染的塑料瓶和聚酯廢纖維等在低溫下進行化學分解，恢複到純原料狀態的技術。通過此次投資，SK綜合化學將以相關技術爲基礎，在亞洲地區內擁有了再生塑料制品的生産、銷售壟斷權。 兩家公司計劃明年通過成立合資公司，在2023年內在國內建設每年可以處理8.4萬噸規模的廢舊塑料的工廠。目標是到2030年爲止，在韓國等亞洲地區內共4處建立再生塑料生産設備。投資完成後，僅亞洲地區每年就可以處理40萬噸以上的廢舊塑料。SK綜合化學表示，這一廢舊塑料再生規模甚至超過了大韓民國每年産生的廢舊塑料瓶的總量30萬噸。 此前，SK綜合化學與另一家廢塑料再生技術企業美國Brightmark推進技術合作及投資，同時對國內相關技術企業ECO CREATION也進行了股份投資。SK綜合化學社長羅卿秀表示：“今後將繼續擴大與全球塑料再生專門企業的合作，率先解決泛地球性廢塑料問題。”

한국어