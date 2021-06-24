即將迎來建黨100周年，北京處於“半戒嚴”狀態. June. 24, 2021 07:25. by 金祺容 kky@donga.com. 臺灣《自由時報》23日報道，即將迎來7月1日中國共產黨建黨100周年紀念日之際，中國實際上已進入半戒嚴狀態。分析認為，中國是在準備盛大的100周年煙花慶典和各種文化演出的同時，徹底切斷人員和物資流動等，以防止對共產黨和習近平國家主席長期執政的不滿。 中國當局從21日開始對進入首都北京的所有快遞進行了兩階段專門調查。首先用X光檢查機檢查發送地快遞公司寄往北京的所有快遞，然後貼上完成安全檢查的標誌。之後在快遞到達的北京當地再次進行檢查。當局表示，到7月1日為止，將展開第二階段全面調查。 很多人擔心會因此造成送貨延誤。在網絡購物和快遞發達的中國，經濟發達的南部廣東省、上海、深圳等地生產的產品大部分都是通過快遞進入北京。有人指出，過去2、3天就足夠，但是在實施第二階段專門調查之後，將需要一周以上的時間。部分消費者表示不滿說：“通過網上預訂讓北京郊區的餐廳往市內送餐實際上也被切斷了。” 北京公安部門從上周起以市內出租屋等為對象，展開了住宅訪問調查。各派出所派遣的檢查員親自上門確認當初申報的居住者和實際居住者是否相同。據悉，特別加強了對居住在北京的外國人的調查。 除此之外，北京等9個主要大城市禁止放飛無人機、模型飛機、風箏、氣球等所有飛行物體。 被稱為“中國暗行禦史”機構的中共中央紀律檢查委員會最近在網站上介紹了20世紀30年代背叛共產黨的人的悲慘下場。紀律檢查委員會表示，“不背叛黨的承諾不能只停留在宣誓上”，向共產黨員施加了絕對忠誠的壓力。這表明了要根除反共產黨行為的意誌。

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