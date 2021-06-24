迎來20周年的首爾邊際戲劇節“後疫情時代，暫時回顧一下”. June. 24, 2021 07:25. by 金基潤記者 pep@donga.com. 今年迎來20周年的“第20屆首爾邊際戲劇節(Seoul Marginal Theatre Festival)”將于30日至下月10日在首爾西大門區新村文化發電站等4個地方舉行。該戲劇節從邊際的角度展示了跨界作品。 今年的主題是“RECOLLECTION(記憶)”。共有9支隊伍參加，將展示對記憶的多姿多彩的戲劇實驗。開幕作品被選定爲《狗熊表演才藝》(30日~下月3日)。這是一部講述出演馬戲團的動物罷工和安息的作品。現代美術作家張智雅的《Connections》(30日至下月10日)是參加戲劇節的劇團成員聚在一起共同制作的項目。通過互相問候的行爲來表達身體上的距離感。《厭惡戲劇》(下月9日至10日)講述了各種形態的社會厭惡。 此外，以酷兒(LGBT)戲劇成爲大衆題材的2030年代國內戲劇界爲假想背景的《2032天使在美國》(下月1~2日)和以2016年在日本發生的相模原殘疾人設施殺人事件爲原型的《精靈的問題》(下月3、4日)也將上演。《災難日記:某個戲劇制作者的死亡》是一部利用人工智能(AI)揚聲器回顧演員洪思彬親身經曆的悲劇記錄的紀錄片表演。 首爾邊際戲劇節藝術總監李京成(音)表示：“通過Pandemic暫停成爲回顧人生的契機”，“希望通過此次戲劇節，觀衆們主觀地回顧現在的情況。”

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