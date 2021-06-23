LG生活健康在中國“618購物節”上的銷售額達893億韓元. June. 23, 2021 07:23. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 今年上半年，韓國化妝品品牌在中國最大的打折活動“618購物節”上創下了高于上年的銷售額。 LG生活健康表示，在“618購物節”上，以天貓(Tmall)爲准，後(WHOO)、呼吸(Su:m)、歐惠(O HUI)等6個奢侈品牌化妝品品牌的銷售額約爲893億韓元。這一數值比前一年上漲了70%左右。“618購物節”是中國電子商務平台京東網以阿裏巴巴的光棍節爲原型搞的活動。這是天貓、阿裏巴巴等主要大型網絡商城參與的大規模打折活動。 LG生活健康的主力品牌“WHOO”的銷售額比前一年增加了72%，繼雅詩蘭黛、蘭蔻等之後，在天貓豪華化妝品品牌排名中上升到了第5位。WHOO的人氣産品“天氣丹華泫”套裝在天貓全部類別中，以單一産品銷售額爲准，排名第三。WHOO的高價化妝品“天氣丹華泫”混合了“山參玉珠”、“鹿茸粉骨”、“黃金紫杉”等30多種韓方成分。此外，歐惠(55%)、呼吸(90%)、VDL(209%)等多種奢侈品牌化妝品的銷售額也比去年大幅增長。 愛敬集團的天貓銷售額也比前一年增加了25%。值得一提的是，AGE 20＇s精華遮瑕粉餅/粉底霜在活動期間共售出22.5萬個。該粉餅在天貓國際館內的BB霜領域銷量排名第一。AGE 20＇s和中國著名帶貨直播網紅薇娅共同企劃的化妝品套裝在預約期間售罄了2.5萬個。愛敬産業相關人士表示：“爲了擴大在中國的銷售，事前准備和make-up需求逐漸增加。”

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