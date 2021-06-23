韓國銀行警告：房地產、股市泡沫已達到外匯危機之前的水平. June. 23, 2021 07:22. . 對於新冠疫情以來劇增的民間負債和資產價格上升，韓國銀行發出了“金融系統的脆弱性變大”的警戒警報。自去年2月爆發新冠疫情以來，韓國政府延長了受害的小工商業者和中小企業的貸款期限，利率也維持在較低水平，所以沒有對外公布，但實際上是在警告金融體系的裂痕正在擴大。 根據韓國銀行昨天公布的《2021上半年金融穩定報告》，韓國的“金融脆弱性指數”今年第一季度為58.9，比新冠疫情前的2019年第四季度（41.9）上升了17.0點。這是繼全球金融危機爆發的2008年第四季度的60.0之後的最高紀錄。該指數將金融市場的穩定性、金融機構的復原能力等評價在0∼100之間，如果該指數較高，就意味著在發生對內外沖擊時，對金融市場和整個經濟將產生較大的負面影響。其中，體現房地產、股票等資產價格危險度的指數為91.7，逼近了外匯危機之前的1997年第二季度的93.1。 報告稱：新冠疫情引發的短期金融不安雖然正在消除，但從中長期角度看，金融系統的潛在脆弱性反而擴大。報告解釋說，由於利率低和政府擴大財政支出，容易借錢的個人風險傾向增強，因此對股票等的“風險投資”增加，從而資產價格上漲，成為金融體系的不安因素。 對於首爾等地的房地產價格，報告分析說：“考慮到房價與收入比（PIR）等因素，屬於被高估。”這意味著，雖然流動性過剩和借債過度投資導致股價大幅上漲，但如果今後出現利率上調等沖擊，股價會大幅下跌。關於虛擬貨幣，韓國銀行有關人士表示，“這是過度追求風險的結果”，敦促投資者提高警惕。 韓國銀行警告說，如果像現在這樣的金融市場的不均衡現象再持續幾年，在最壞的情況下，韓國社會的經濟增長率將低於去年的- 1.0%。像1997年外匯危機、2008年全球金融危機時期所體驗的一樣，由金融問題引起的經濟危機不僅給整個國家經濟帶來巨大的沖擊，也會給大多數國民的生活留下深深的創傷。政府應該出面，全面控製高達國內生產總值（GDP）的104.7%、111.6%的家庭負債和企業貸款。

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