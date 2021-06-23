像米開朗基羅那樣安慰. June. 23, 2021 07:22. . 有人問米開朗基羅，像聖母像和大衛像這樣偉大的雕刻作品是怎樣製作的？他是這樣回答的：“我想象大理石裏面有雕像，只是鑿掉了不必要的部分，把本來就存在的東西掏了出來。”世界級精神學家伊麗莎白·庫布勒羅斯及其弟子大衛·凱斯勒把米開朗基羅的話當作對人類本質的美麗的隱喻。“本來你是最純粹的人，是完整的存在。”即使看不見，我們體內也有等待解救的“偉大的人”。 他們是精神學家，經常引用米開朗基羅的話，是為了安慰自卑、絕望的人們。他們認為，人類本來的純粹自我“被應該在現實中使用的面具和作用遮蓋著”。仁慈的父母、誠實的職員、模範生、孝順的兒女等角色像石頭一樣壓製著我們的自我。這是他們治愈理論的核心。他們忠告說，應該擺脫必須自己一個人承擔一切的重壓感、恐懼和消極的想法，做自己“想做的”事情，而不是“應該做的”事情。他們還說，我們要領悟，我們是比我們所能理解的更特別、更偉大的存在。就是把我們的心看作是懷抱著偉大存在的一種石頭，像米開朗基羅所做的那樣，把沒有必要的部分鑿掉。就是說，如果這樣，就可以從絕望或自卑中擺脫出來。雖然我們不能因此就隨意擺脫賦予我們的作用，也不可能由此治愈所有的傷口，但偉大的存在在我們心中等待著我們的想法是一種安慰。去掉我們心中不需要的部分，就能發現偉大的存在，僅憑想象也能感到安慰。更因為我們生活在對人性充滿不信任、懷疑和冷笑的時代，所以更是如此。

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