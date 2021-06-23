先失3局連扳4局，姜東宮戲劇性大逆轉奪冠. June. 23, 2021 07:23. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 16日淩晨，距離職業台球(PBA)揭幕戰藍一度假村冠軍賽開幕僅剩3天時間。姜東宮(41歲•SK租車•照片)夢到了在慶南昌原鎮海的母親。 “這是我第一次在夢裏見到母親。帶著微笑的母親看著我，轉過身就消失了。夢醒後急忙給媽媽打電話，母親說‘一切都很好’。母親平時健康狀況不佳，不安情緒一直沒有消失。” 意識到凶兆般的那個夢是吉兆，並沒有花很長時間。21日，韓國男子台球的“招牌”姜東宮在慶州藍一度假村舉行的藍一度假村PBA決賽中，以4比3戰勝西班牙出身的大衛•薩帕塔(29歲•藍一度假村)，捧起了冠軍獎杯。這是繼2019~2020賽季第6站比賽(SK租車錦標賽)後，個人第二個冠軍。姜東宮是PBA曆史上首位實現多項冠軍的韓國球員。姜東宮獲得了1億韓元的冠軍獎金和10萬個排名積分。 到第3局爲止以0比3(3比15、10比15、14比15)落後的姜東宮從第4局開始在沒有丟掉1局，制造了大逆轉。在曆屆PBA決賽中，首次出現丟掉前三局，連續拿下四局逆轉奪冠的事例。姜東宮在賽後表示：“在台球生涯中，第一次出現如此大的逆轉”，“在第三局中，在還剩1分的情況下輸掉了比賽，感到非常失落，但在剩下的局中，我抱著比起注重勝負，更爲了球迷，多展示屬于我的力量型打法的心態進行了比賽，結果球打得越來越好，結果也很不錯。” 他的下一個目標是王中王戰性質的PBA世界冠軍賽冠軍。他說：“我想成爲到50歲出頭爲止長期享受全盛期的選手。以後想培養後輩等，爲台球事業做各種各樣的事情。”他將于今年11月27日結婚。准新娘是女子職業台球(LPBA)選手河智英(31歲)。姜東宮表示：“准新娘在大賽期間爲我准備飯菜等，對我非常照顧。”

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