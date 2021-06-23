白宮：“拜登的對等者不是伊朗總統，而是伊朗最高領袖”. June. 23, 2021 07:23. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.comhyuk@donga.com. 美國白宮在當地時間21日表示，關於旨在恢復伊朗核協議的談判，美國總統拜登沒有會見伊朗總統當選人的計劃。這一表態既是在提醒世人世界霸權國家美國總統的伊朗方面對等者不是伊朗總統而是伊朗最高領袖，也是對伊朗候任總統萊希表示“不想與拜登總統見面”的回擊。 白宮發言人簡·普薩基當天在新聞發布會上回答有關萊希講話的立場的提問時說：“在拜登總統看來，伊朗的議事決定者是最高領袖。在選舉前如此，現在也如此，今後還將如此。”她的意思是說，伊朗最高領袖阿亞圖拉·阿裏·哈梅內伊才是拜登的對手，就算伊朗選出新總統，也不會改變。 普薩基表示：“我們目前同伊朗沒有外交關系，也沒有任何舉行領導人級別會晤的計劃。不知道在這方面是否發生了變化。”在此之前，總統國家安全事務助理傑克·沙利文也在20日接受廣播采訪時做出了上述解釋，並表示，伊朗總統的更叠不會對恢復伊核協議產生影響。 屬於超強硬保守派的萊希在當選總統後的首次國內外記者會上表示，美國應該先解除對伊朗的製裁，他沒有與拜登會面的機會。伊朗在萊希當選後僅過一天就單方面宣布中斷旨在恢復伊核協議與西方國家的談判。普薩奇表示，同伊朗的第六輪談判已經結束，第七輪談判日程尚未公布。她還表示：“談判團隊為與國內進行磋商，目前正在回國，且關註這輪談判如何解決。”

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