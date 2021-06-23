在仁川機場所有航站樓都可以檢查新冠病毒. June. 23, 2021 07:23. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 今後，從仁川國際機場出境的旅客可以在所有航站樓接受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)檢查。 仁川國際機場公社22日表示，最近與明知醫療財團等簽訂了《新冠病毒檢查中心運營協約》，並從8月開始在第1旅客航站樓交通中心東西側室外分別設置並運營檢查中心。 仁荷大學醫院去年12月在仁川機場第2旅客航站樓開設了新冠病毒檢查中心。截至目前，在第2航站樓共有2.5萬多名旅客接受了新冠病毒檢查。 如果新型冠狀病毒檢查中心在第1航站樓開業，仁川機場每天最多可以接受4400名左右的抗原、抗體檢查，甚至可以接受基因擴增(PCR)檢查。1至4小時檢查結果就能出來，如果是陰性，就會發放確認相關情況的數字證明書。

한국어