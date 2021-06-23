金與正：美國的理解是“錯誤的期待”. June. 23, 2021 07:24. by 崔智善 aurinko@donga.com. 對於美國白宮評價朝鮮國務委員長金正恩提及的對話為“有趣的信號”，朝鮮勞動黨副部長金與正在一天之後的22日反駁稱，“這是錯誤的期待”。全權負責對韓、對美外交的金與正直接拒絕了美國提出的“盡快回應無條件對話提議”的要求。與韓美的期待相反，朝鮮立即進行對話的可能性越來越低，因此，預計韓美圍繞重開對話的條件將展開激烈的拉鋸戰。 朝鮮當天通過官方媒體朝中社公開的5行字金與正談話表示：“我聽報道說，白宮國家安全事務助理認為我黨（朝鮮勞動黨）中央全會上闡明的對美立場是‘有趣的信號’。俗話說，不怕做惡夢，只要解好夢。美國似乎在向著自我安慰的方向解夢。”她還說：“抱有錯誤的期待，只會讓自己更加失望。”這是針對美國總統安全事務助理沙利文當地時間20日接受美國媒體采訪的表態作出的發言。青瓦臺一名有關人士表示：“也沒有給青瓦臺發表立場的時間，似乎也不會發表立場。”統一部也只是簡單地表示：“這是朝鮮對美國高層人士的回應，不是韓國政府該評論的事情。” 在當天的談話被公開之前，韓國外交部表示，2018年11月成立的韓美工作組在2年零7個月後結束使命，去年6月金與正曾抨擊這一工作組是“親美事大的繩套”。韓美工作組是韓國外交部與美國國務院之間協調韓朝合作事業和對朝製裁不相抵觸的工作組。

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