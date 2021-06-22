現代Palisade上市30個月之後銷量突破30萬輛. June. 22, 2021 07:24. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車大型運動型多功能車(SUV)“Palisade(帕裏斯帝)”在上市1000天之前，累計銷量突破30萬輛，鞏固了暢銷車的地位。 21日，綜合現代汽車整車銷售統計結果顯示，從2018年12月上市到上月31日，帕裏斯帝共售出30.638萬輛汽車，用于內需和出口。月均銷量爲1萬多輛，呈持續銷售的趨勢。被評價爲帕裏斯帝之前車型的大型SUV“Maxcruz”于2013年3月上市，6年間共售出31.651萬輛。也就是說，帕裏斯帝在上市1000天(今年9月5日)的時候，就將超過Maxcruz整整6年的銷量。 帕裏斯帝上市當時人氣超乎預期，甚至需要等近1年才能拿到新車。雖然現代汽車的增産減少了等待時間，但是目前車載半導體仍然存在不足，因此根據內飾等級(根據選擇品目的等級)需要等待1~2個月左右。 帕裏斯帝與國內消費者對大車和SUV的偏好日益增大的傾向相吻合。希望寬敞的空間和充裕的行李裝載的消費者不斷增加，再加上意味著利用車輛住宿的“汽車住宿”擴散，尋找大型SUV的需求增加。設計也雄偉有力，外觀和強調乘客個人舒適感的室內都受到了好評。今年2月，在美國高速公路安全保險協會(IIHS)評價中，該車被評爲最安全的汽車。 在消費者之間，該車還被稱爲“大企業會長乘坐的汽車”。據悉，作爲三個孩子的家長、現代汽車集團會長鄭義宣在個人日程中喜歡使用帕裏斯帝。三星電子副會長李在镕也于去年10月在前往已故三星電子會長李健熙的靈堂時，載著兩個子女親自駕駛帕裏斯帝而成爲話題。鄭會長參加了2018年11月在美國洛杉矶舉行的帕裏斯帝上市活動，並帶頭開拓現代汽車過去得到弱不禁風評價的大型SUV市場。 汽車業界相關人士表示：“SUV的價格比轎車高，因此大型SUV的銷售擴大有助于現代汽車業績的提高。”包括捷恩斯在內，現代汽車的SUV銷售規模從2018年的69萬輛增加到了去年的83萬輛。上月28日迎來上市第500天的捷恩斯大型SUV GV80今年1 ~ 5月共售出5.3537萬輛，超過了去年的年度記錄，今年有望售出10萬輛以上。

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