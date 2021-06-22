伊朗在強硬派當選總統的第二天中斷核談判. June. 22, 2021 07:25. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在伊朗總統選舉中，“超強硬派”保守聖職者易蔔拉欣·萊希當選總統一天後，西方國家與伊朗之間旨在恢復《伊朗核問題全面協議》的談判宣告中斷。有預測認為，在萊希正式就任的8月之前，談判不會有重大進展。 據路透社報道，伊核協議當事國美國、英國、法國、中國、俄羅斯和德國20日在奧地利維也納為恢復伊核協議進行談判時，伊朗以需要與本國協調為由宣布中斷談判。伊朗方面談判團團長、副外長阿巴斯·阿拉格奇當天在接受伊朗國營電視臺采訪時表示：“已經接近達成協議，但距離全面達成一致還有一定距離。今天將返回德黑蘭。”美國白宮國家安全事務助理傑克·沙利文也在接受ABC電視臺采訪時表示：“就對伊製裁和遵守事項等核心焦點問題，需要縮小的分歧還很多。目前還在討論對伊製裁中取消哪一些。” 有分析認為，伊朗是由最高領導人阿亞圖拉·阿裏·哈梅內伊下達外交安保相關的最終議事決定的結構，再加上不可避免地需要與19日當選為下屆總統的哈梅內伊的親信萊希進行商議，因此談判被中斷。 萊希在競選總統時期曾明確表示：“不反對恢復核協議。但不能接受西方在協議中增加條件。”美國對此表示反對。美國的方針是，即使恢復伊朗核協議，也要針對各項協議內容對伊朗實際履行情況進行檢驗，然後逐漸解除製裁。 以色列在萊西當選總統後提及“攻擊伊朗核設施”，做出了強烈反應。以色列懷疑萊希會按照哈梅內伊的意思加速進行核武裝。 伊朗核協議簽署於2015年，內容是以限製伊朗方面核活動為條件、解除對伊朗的金融製裁。美國在特朗普政府時期的2018年單方面廢除了該條約，今年1月拜登政府上臺後，從4月開始進行恢復談判。

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