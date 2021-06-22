柳賢振和金廣铉各失1分，但悲喜兩重天. June. 22, 2021 07:25. by 黃奎引 kini@donga.com. “藍色怪物”柳賢振(34歲•多倫多藍鳥隊)笑了，“KK”金廣铉(33歲•聖路易斯紅雀隊)則哭了。 21日，柳賢振在美國馬裏蘭州巴爾的摩金莺公園球場舉行的美國職業棒球大聯盟比賽中首發出場，在7局內以失1分的成績阻止了巴爾的摩金莺隊的擊球陣容。多倫多隊以7比4擊敗巴爾的摩隊，柳賢振成爲勝利投手。這是柳賢振自上月29日以來時隔23天再次獲得勝利。柳賢振的賽季成績來到6勝4負，平均責任失分3.25。柳賢振取得了面對巴爾的摩隊的職業生涯首場勝利，但他並不滿意。他說：“變速球還沒有按照自己的想法投出。我將盡快糾正。” 金廣铉則遭遇了個人本賽季第5場失利。同一天，在亞特蘭大特魯伊斯特公園球場舉行的一天雙賽第2場比賽中首發出場的金廣铉在4局內被亞特蘭大勇士隊的擊球陣容奪走1分後，在第5局上半局在2人出局無跑壘員的情況下，向對方的替補擊球手雷恩•托馬斯(26歲)交出了位置。在這場只打了7局的比賽中，隨著聖路易斯隊最終以0比1敗北，金廣铉成爲戰敗投手。金廣铉自4月24日與辛辛那提紅人隊的比賽中獲勝後，近兩個月來一直沒有再增加勝場數。本場過後他的賽季成績來到慘淡的1勝5負，平均責任失分3.60。 這是柳賢振和金廣铉繼5日和16日之後，第三次在同一天首發出場。到目前爲止，沒能取得“共同勝利”。5日兩人雙雙成爲失敗投手，16日兩位選手都取得了優質先發(首發6局以上失分3分以下)，但未能與勝利結緣。如果首發陣容得以維持，兩位選手在27日也同時首發出場的可能性很高。 金河成(26歲•聖地亞哥教士隊)成功“多次出壘”，爲球隊取得4連勝奠定了基礎。金河成在聖地亞哥隊以3比2擊敗辛辛那提紅人隊的當天主場比賽中，作爲7號擊球手兼遊擊手首發出場，取得了3次有效擊球、1支安打、1個四壞球上壘的成績。他在第2局下半局第一個擊球位上擊出中前安打後，在第4局下半局選擇了四壞球上壘。在防守方面，他也制作出了在第4局上半局2人出局跑壘員站在2壘的情況下，通過慢速的地滾球進行處理的精彩視頻。 在主場結束美職棒小聯盟Triple A首場比賽的梁玹種(33歲•Round Rock)面對洛杉矶道奇隊下屬的俄克拉荷馬城隊，在3又2分之2局內失2分。第2局上半局，梁玹種被崔志萬(30歲•坦帕灣魔鬼魚隊)的前隊友筒香嘉智(30歲•日本)擊出1分本壘打，被對手扳平比分，接著他又在第4局被盧克•雷利(27歲)擊出逆轉本壘打，但得益于本隊的擊球陣容在第6局下半局以2比2扳平比分，避免了敗局。俄克拉荷馬城隊在第8局上半局獲得5分，以7比2獲勝。

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