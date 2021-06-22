尹錫悅應結束“傳言政治”，闡明“為什麽”以及要搞“什麽樣”的政治. June. 22, 2021 07:25. . 被認為是泛在野圈有力總統候選人的前檢察總長尹錫悅正在迎來“檢驗的時間”。上周末，任命僅僅10天的發言人突然辭職和所謂的“尹錫悅X檔案”的實體攻防戰同時展開，成為了契機。在正式出場之前登上政治檢驗臺，是早已預料之事。 尹錫悅在總統候選人支持率中居於首位，自今年3月卸任檢察總長後，又像又不像是總統候選人，一直采取了模棱兩可的行動。潛行3個月後，他不久前在友堂李會榮紀念館開館儀式上露面，然後又從媒體的視線中消失。他拜訪金大中圖書館的事情，也是在四天之後才通過發言人公開。由第三者代為傳遞信息的事情接連發生，甚至引發了“傳言政治”的爭議。 無論是執政黨還是在野黨，其他總統候選人都直接和媒體見面。不管是對是錯，都要親自闡明自己的政治遠景規劃。也只有這樣，國民才能做出評價和判斷。尹錫悅被評價為代表性的“檢察主義者”，他為什麽要進入政界，想要搞什麽樣的政治，國民們一無所聞。這並不是說讓他盡快做出是否加入國民力量黨等政治性判斷。而是說，現在是時候由他親口闡明“政治出場”的原因，為什麽不得不從檢察總長直接成為總統候選人。 尹錫悅並非是從很久以前就開始考慮參加總統競選。和現有政界人士不同，他可能需要更多的時間為參選做準備。據說他還說過，“我是洞裏的熊，吃大蒜和艾草100天等待變成人類”。但自他卸任檢察總長已經過了100天。現在應該超越“是國民叫我出來的”“要按照國民的指引走路”的層面，說出自己的答案。 韓國所處的內外環境很嚴峻。處於美中霸權競爭的正中心，諸如朝核問題等需要解決的課題也不止一兩個。在新冠大流行暴發後，韓國經濟也將成為大選的主要話題。房地產問題、青年就業問題、性別平等問題等，需要解決的國家懸案堆積如山。尹錫悅對這些問題有什麽樣的見解和解決方法，可能會成為比“X檔案”更重要的領導力檢驗對象。最晚也要在本月底表明對此次大選的時代精神和國家未來展望的想法。明年3月的總統選舉已只剩下8個月的時間。

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