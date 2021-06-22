青瓦臺青年秘書由25歲大學生朴成玟擔任，政務秘書由金翰圭擔任. June. 22, 2021 07:26. by 黃炯? constant25@donga.com. 韓國總統文在寅內定由“25歲大學生”、共同民主黨前最高委員朴成玟（音）擔任青瓦臺青年秘書，沒有國會議政經驗、現年47歲的前共同民主黨法律發言人金翰圭擔任政務秘書。分析認為，隨著“零次當選”、現年36歲的李俊錫當選國民力量黨代表（黨首）而刮起的朝野政治革新競爭，發展成了青瓦臺的破格人事變動。 青瓦臺發言人朴京美21日在新聞發布會上表示：“新任青年秘書朴成玟對懸案有信念地直抒己見，認真傾聽多種聲音，展示出了均衡感。期待她作為青年秘書，能站在青年的立場上，更好地理解青年的困難，與青年溝通，為製定服務於青年的政策進行協調。” 朴成玟出生於1996年，2019年被提拔為共同民主黨青年發言人，去年在李洛淵任黨代表時擔任最高委員，目前就讀於高麗大學國語國文系。她是第一個由大學生擔任的青瓦臺秘書，也是最年輕的青瓦臺秘書。朴成玟計劃在擔任青瓦臺秘書期間休學。歷史上青瓦臺最年輕的秘書是金大中政府時期在青瓦臺擔任秘書的前議員張誠瑉。青瓦臺還決定，為順利履行青年政策協調業務，將青年秘書設在政務首席秘書麾下。 金翰圭畢業於首爾大學政治系，司法考試（41屆）出身，是金&張法律事務所的律師。他在去年的國會選舉中步入政界，參加了首爾江南丙選區的競選，落選後擔任共同民主黨法律發言人。政務秘書是與執政黨、在野黨國會議員等政治圈進行溝通的職位，因此之前主要由前任議員擔任，但金翰圭沒有議政經驗。對此，青瓦臺相關人士表示：“也有沒有國會經驗的零選在野黨代表，（金翰圭）雖然沒有作為國會議員開展過活動，但一直非常近距離地關註黨並發揮積極的作用，政務方面的感覺非常好。” 當天一同被任命的教育秘書李承馥（55歲）出身於延世大學教育系，通過行政考試（35屆），歷任教育部大學學術政策官、發言人、大學支持官、政策企劃官等職務。

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