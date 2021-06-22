金振杓委員長：“放寬綜合房地産稅，爲大選的現實考慮”. June. 22, 2021 07:25. by 金志炫 jhk85@donga.com. “作爲政黨，不得不從現實來考慮一下在首爾以較大票差輸掉，還能否贏得大選。” 共同民主黨房地産特別委員會委員長金振杓21日就執政黨綜合房地産稅等房地産稅制改編的背景做出了上述表示。這意味著，他認爲4•7二次補缺選舉慘敗的原因之一是房地産問題，爲贏得明年大選而修改政策方向。 金委員長當天在KBS廣播節目中就文在寅政府的房地産政策表示：“坦白承認，在供應不足的情況下，上調所有房地産相關稅金，導致善意的小規模一戶一住宅者也出現稅金負擔暴增的錯誤。”也就是說，他承認4年來的政策方向是錯誤的。 金委員長表示：“在4月的補缺選舉中，僅在首爾就有89萬票的差距”，“很多專家預測，不管明年3月大選有多大差距，(朝野候選人之間的差距)都不會超過50萬票。”雖然以親文(親文在寅)陣營爲中心，抗議放寬綜合房地産稅是“富人減稅”，但爲了平息房地産民心，不得不放寬稅制。 金委員長在18日舉行的政策議員總會上，就親文強硬派議員堅決反對放寬稅制而破例進行在線表決一事表示：“(贊成和反對票之間)存在相當大的差異。”當被問到贊成票是否超過50%時，他回答說，“遠遠超過了。票差非常大，領導層只能按照表決內容來決定。”

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