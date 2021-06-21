7月起放寬保持社交距離……防疫體製不能急劇松懈. June. 21, 2021 07:21. . 為了找回因為新冠疫情失去的日常生活，將從7月起實行“保持社交距離”改革。根據政府昨天宣布的“保持社交距離新指南”，從下個月1日起到14日，首都圈內最多允許私人聚會6人，從15日以後最多允許私人聚會8人。非首都圈則從1日起允許最多8人聚會。此外，對完成疫苗接種的防疫守則也大幅放寬，如果兩劑接種後超過14天，聚會就不受人員限製，而且只要進行了一劑接種，室外就無需佩戴口罩。 這一消息無疑為因持續一年多的保持社交距離而疲憊不堪的國民提供喘息之機。截至昨天零時，韓國完成一劑接種的人達1501.2455萬人，完成接種的人達404.6611萬人。由於韓國國民積極參與接種，接種率正在迅速上升至29.2%。 保持社交距離新體製共分四級，一級是不限製人數舉行私人聚會，二級是最多可以聚集8人，三級為最多可允許4人，四級為下午6時以後最多允許2人。在一級和二級，幼兒園和小學、初中、高中的學生全面上學，即使到了三級，幼兒園學生和小學一二年級學生也可以每天上學。這可能是考慮到不可靠的遠程授課帶來的學習上的損失而采取的措施。 專家們基本上同意放寬防疫措施，但也擔心在目前情況下做出這一決定有些操之過急。因為高危險群的接種工作目前還沒有結束，所以即使到7月下旬，也有必要暫緩放寬防疫。世界衛生組織5月中旬指定為“令人擔憂變異”的“德爾塔”變異病毒的現狀也很嚴重。在10名成年人中有6人接種了兩劑疫苗的英國，最近一天內確診患者猛增至1萬人，存在很大的危險。這就是我們不能因為接種率高就立馬輕率地放松緊張情緒的原因。 防疫指南只是大框架的標準。如果每個人在日常生活中不遵守防疫守則，而且當局不能查處到位，防疫堤壩隨時可能倒塌。特別是，隨著83.5萬劑的阿斯利康疫苗的國內供應被推遲，最近政府允許的交叉接種仍然引發爭議。在接種工作剛剛開始加速的情況下，沒有必要太著急放寬保持社交距離。為防止防疫體製迅速松懈，必須采取多重安全措施。

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