金聖今天拉開韓美日關於朝核問題的磋商……會不會積極回應發聲“與美國對話”的朝鮮？. June. 21, 2021 07:21. by 崔智善 aurinko@donga.com. 正在韓國訪問的美國政府朝鮮事務特別代表金聖21日將正式拉開以韓美、韓美日三國朝核問題首席代表之間的磋商為開端的正式日程。朝鮮國務委員長金正恩日前剛剛首次對美國拜登政府發表正式立場，表示“要做好對話和對抗的兩手準備”，開啟了對話的可能性，因此金聖即將發表的對朝信息備受關註。朝鮮事務特別代表是專門負責與朝鮮磋商的職位。 〇金聖大範圍活動，似乎要與文在寅總統見面 金聖19日抵達韓國，20日結束個人日程，將於21日上午在首爾一家飯店會見外交部韓半島和平交涉本部長魯圭德。這是美國總統拜登當地時間5月21日韓美首腦會談結束後舉行的記者會上突然公開對金聖的任命後，韓美之間舉行的首次朝核首席代表磋商。當天舉行韓美磋商後，還將舉行有日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕參加的韓美日三國朝核首席代表磋商。魯圭德和船越健裕也將單獨舉行會談。 此舉表明，在金正恩提出朝美對話的可能性後，韓美日將迅速發出對朝信息。韓美日三國預計將共享對金正恩發言的評價，並討論引導朝鮮回到2019年2月河內朝美首腦會談破裂後中斷的朝美無核化談判的具體方案。金正恩在18日閉幕的勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議上表示，“必須致力於穩定管理朝鮮半島（韓半島）局勢”，表明了對舉行對話持開放態度的意願。 當天下午，金聖還將會見韓國外交部長鄭義溶。據悉，他將於22日與韓國統一部長李仁榮、次官崔永俊舉行會談，然後訪問青瓦臺會見青瓦臺國家安全室長徐薰。金聖拜訪文在寅總統的可能性也很高。金聖將向與朝鮮相關的智庫人士說明美國評估對朝政策的結果。他此行會見青瓦臺、外交部、統一部和學界人士，展開了大範圍的活動。 韓國政府一名消息人士表示：“目前還沒有聽到金聖訪韓期間將訪問板門店同朝鮮接觸的計劃。”但是，在金正恩已經提及朝美直接對話可能性的情況下，很難排除金聖試圖與朝鮮接觸的可能性。 〇國情院下屬研究院：“金正恩有可能訪華” 在這種情況下，國家情報院下屬的國家安全戰略研究院預測稱：“金正恩很有可能會在朝美對話開始之前先訪問中國。” 該研究院19日在分析朝鮮黨中央全會結果的報告中預測：“如果朝鮮考慮重開朝美對話，有可能首先實現金正恩訪華或朝中高級別交流。”報告特別指出：“在朝中友好合作條約20年年來即將首次更新的7月11日前後，預計朝中高層人士可能會訪問中國或朝鮮。”但報告分析稱：“看來朝鮮不會主動（向美國）要求對話，可以看作朝鮮采取的立場，是可以考慮美國的要求。” 據朝鮮《勞動新聞》19日報道，金正恩在前一天結束的全會上表示：“一定要以堅忍不拔的鬥誌，克服革命當前面臨的困境。”堅韌不拔的意思是“穩住心神，堅決忍耐”。此前，金正恩曾在全會第一天的15日破例直接提到糧食困難問題：“糧食狀況日益緊張。”

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