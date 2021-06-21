確診患者再次增加…意大利-葡萄牙加強再封鎖. June. 21, 2021 07:22. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 放寬新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防疫措施的歐洲國家再次加強了這一措施。因爲印度發生的“Delta變異”毒株擴散，感染者正在增加。 據《路透社》等媒體報道，葡萄牙政府因Delta變異毒株擴散導致的確診患者增加，截至20日(當地時間)向首都裏斯本下達了移動限制令。因此，17日至20日，裏斯本市民除非有緊急原因，否則無法離開該地區。據外電報道，在裏斯本一帶的高速公路上，經常可以看到警察在停車後詢問司機旅行目的。葡萄牙上月初新增確診病例降至100例左右，進入6月以來，確診病例開始增加，16日至19日連續4天超過1000例。這是葡萄牙自3月6日以來時隔約3個月再次出現新增確診患者超過1000例。保健當局表示：“60%以上的新患者是Delta變異毒株感染者”，“確診患者增加趨勢與上月17日允許英國遊客入境是一致的。” 意大利政府從19日開始再次對從英國入境的人課以爲期5天的隔離義務。意大利上月15日允許英國遊客“無隔離入境”，但最近16%的新確診患者被確診爲Delta變異毒株感染者後，意大利再次加強了防疫措施。據《金融時報》(FT)報道，法國、德國、西班牙、比利時等國爲了防止Delta變異毒株的擴散，決定加強防疫或推遲原定放寬封鎖措施的時間。有分析認爲，截至19日，英國已連續三天出現超過1萬名確診患者，事實上已進入第三次流行。歐盟(EU)首腦們決定在24、25日召開的首腦會議中討論有關Delta變異毒株擴散的對策。

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