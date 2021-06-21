“嗓子一度無法發聲，奇迹般恢複，驚喜奪冠”. June. 21, 2021 07:21. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. “在最終決賽前夕，嗓子狀態惡化，幾乎想要放棄了。但我的嗓子卻奇迹般地恢複了。10天來，我反複往返于挫折和歡喜之間。” 男中音金基勳(29歲)在19日(當地時間)落下帷幕的英國BBC卡迪夫世界聲樂大賽上，成爲首位獲得主單元(Main Prize)冠軍的韓國人。1989年，卡迪夫世界聲樂比賽在主單元中曾産生過德米特裏•赫沃羅斯塔斯基；在歌曲單元(Song Prize)中出現過“布萊恩•特菲爾”這一不俗的男中音，並確立了最高權威聲樂比賽之一的地位。1999年男中音盧大山、2015年男低音樸鍾民在歌曲領域獲得第一名；金基勳是第一個在歌劇主領域奪冠的韓國人。 在來自15個國家的16名選手進入決賽的今年比賽上，在第一輪決賽中，金基勳引出的“眼淚”成爲了熱門話題。在他演唱科恩戈爾德的歌劇《死亡之城》中的《我的思念，我的妄想》期間，以嚴肅的表情聆聽的評委羅伯塔•亞曆山大(女高音)開始淚流滿面。這一場面通過BBC電視台在英國全境播出。 “這個時候還覺得結果會很好。然後嗓子突然啞了，好不容易才恢複過來，但在最終決賽中，羅西尼的《塞維利亞理發師》中的‘我是街頭第一人’被我搞糟了。我本來沒怎麽期待獲獎，沒想到我的名字被點名了。” 他說，自己想起了5年前在東亞日報主辦的“與LG一起的首爾國際音樂大賽”上奪冠的時刻。男高音金建宇(當時第2位)唱得太好了，到最後內心還是很焦急，因此獲勝後歡喜更大。此後，他斬獲2019柴可夫斯基大賽亞軍和普拉西多•多明戈主辦的歌劇大賽第二名，接連獲獎。正當職業生涯迎來最佳發展期之際，雖然因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)而被束縛住了腳步，但本賽季，他將出演在波蘭華沙歌劇和德國慕尼黑州立歌劇院舉行的普契尼《波希米亞人》、美國聖地亞哥歌劇院舉行的莫紮特《女人皆如此》等。 他將于7月8日在京畿城南市蒂爾艾藝術中心舉行獨唱會。節目大多由他在卡迪夫國際聲樂比賽上傾情演唱的歌曲組成。包括讓評委流淚的《死亡之城》的詠歎調和瓦格納的《唐懷瑟》中的《晚星之歌》、在卡迪夫國際聲樂比賽歌曲部門演出比賽中演唱的金東煥的《思念的心》在內，在節目中收錄了11首歌曲。作爲米蘭斯卡拉劇院伴奏者活動的聲樂專門鋼琴家鄭泰陽將擔任伴奏。票價爲4萬韓元。詳情咨詢：031-779-1500

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