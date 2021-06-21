C羅率先破門，葡萄牙隊無法逾越“戰車軍團”的高牆. June. 21, 2021 07:22. by 兪載泳 elegant@donga.com. “戰車軍團”德國隊戰勝克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(尤文圖斯隊)率領的葡萄牙隊，在2020年歐洲杯小組賽中取得了首場勝利。 20日，在德國慕尼黑舉行的F組第2輪比賽中，德國隊雖然被葡萄牙隊先拔頭籌，但憑借哈弗茨、戈森斯的進球和對方的兩粒烏龍球，以4比2反敗爲勝。在第1場比賽中負于法國的德國隊上升到了F組第2位。德國在最近與葡萄牙的5次對決中全部獲勝。1勝1負的葡萄牙隊雖然與德國隊積分相同，但被對手擠到小組第3名。 雖然敗北，但C羅在上半場第15分鍾接到隊友的傳球，左腳率先破門，將自己擁有的歐洲杯最多進球數增加到12球。這是他在本屆歐洲杯上打進的第3粒進球，而且以107粒A級比賽進球，與伊朗傳奇選手阿裏•戴伊(退役)保持的A級比賽最多進球(109球)僅相差2球。據統計專門企業Opta透露，C羅在歐洲杯和世界杯決賽圈合計進球最多的歐洲球員中排在並列第一位。C羅在歐洲杯上攻入12球，在世界杯決賽圈階段比賽中攻入7球，與德國的米羅斯拉夫•克洛澤(19球)並駕齊驅。 同組的法國和匈牙利以1比1握手言和。法國隊以1勝1平(積4分)的成績穩居小組第一。匈牙利隊以1平1負排在小組榜尾，但沒有失去出線機會。 另外，13日，在2020年歐洲杯小組賽B組首輪比賽途中昏迷倒地後，通過應急心肺複蘇術恢複的丹麥國家隊的克裏斯蒂安•埃裏克森19日從醫院出院，並首先訪問了國家隊的訓練場。ESPN報道稱，“埃裏克森帶著移植型心髒監視裝置出院，與兒子一起來到了國家隊訓練場。”ESPN借用身邊人士的話，還提到了埃裏克森複出的可能性。但據悉，埃裏克森要想複出，必須向意大利奧委會提交身體沒有問題的證明書，並得到批准。

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