“GTX-C地下通過”引起銀馬公寓居民抗議. June. 19, 2021 07:14. by 鄭順求記者 soon9@donga.com. 隨著現代建設財團被選定爲建設首都圈廣域快速鐵路(GTX)-C路線的優先協商對象，各地區之間的“明暗”正在分道揚镳。預想路線將經過公寓地下的首爾江南區大峙洞銀馬公寓居民們強烈反對，相反，預想會出現追加車站的往十裏站和仁德院站附近居民對房價上漲的期待感一致表示歡迎。 據國土交通部18日透露，現代建設方面提議的GTX-C路線將貫通銀馬公寓地下約40~50米深處。銀馬公寓居民們以安全和震動等問題表示反對。在銀馬公寓居住了20多年的A某說：“公寓外牆混凝土外殼掉落，居民有很大風險會被砸傷，老舊小區地下有快車道，居民會同意嗎？”銀馬公寓所有者協議會相關人士解釋說：“只要(GTX-C路線)繞行約600米，居民就不會感到不安”，“據自行推算，約300億韓元就足夠了。” 但是，政府方面的立場是，由于采用最新工藝建造，而且會徹底驗證安全，所以不會有問題。國土交通部有關負責人強調：“在正式實施階段會確認現場，如果地表不穩定，會尋求解決方案，但考慮到此間進行的其他項目，安全方面的擔心幾乎是不必要的。” 已經包含在GTX-C路線的清涼裏站附近居民也提出了抗議。這是因爲2.3公裏外的往十裏站將新增在GTX-C路線上。清涼裏站居民之間出現了“GTX不是快車，而是‘慢車’”的不滿。 相反，確定將成爲GTX-C路線上的新增車站的往十裏站和仁德院站周邊居民對房價上漲的期待正在增大。因爲，一旦公布新設GTX車站，周邊一帶的房價就會在短期內大幅上漲。仁德院站附近京畿義王市浦一洞的一棟公寓專用面積84平方米本月初以16.3億韓元成交。現代建設方面將仁德院站列入事業提案書的事實被傳開後，仁德院站附近的房價比兩個月前上漲了1億韓元。

한국어