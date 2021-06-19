金正恩：“做好對話與對抗兩手準備”……首次向拜登發出正式訊息. June. 19, 2021 07:14. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩日前就韓半島局勢表示：“必須做好對話和對抗的兩手準備。”這是自美國拜登政府上臺以後，朝鮮對美國的對朝政策做出的第一個正式反應。分析認為，朝鮮特別選擇在美國國務院朝鮮政策特別代表金聖訪韓（19日-23日）前夕公開信息，有正在考慮重啟朝美對話可能性的意思。 據朝鮮中央通訊社18日報道，金正恩在前一天舉行的第八屆勞動黨中央委員會第三次全體會議中表示：“要想維護我國的尊嚴和自主發展的利益，可靠地保護和平的環境和國家的安全，必須對對話和對抗都要做好準備，特別是對對抗，更要做好周密的準備。”金正恩還表示：“要敏感、機敏地對時刻變化的情況做出反應和應對，致力於穩定管理朝鮮半島（韓半島）局勢。”此話被解讀為，朝鮮不僅要考慮朝美關系，還考慮與美中矛盾等國際局勢變化相關的應對戰略。 特別是，朝鮮一直沒有對拜登政府提出的對話提議表明正式立場，現在提到“穩定地管理局勢”，因此有分析認為，朝鮮今後可能會同美國進行談判。韓國統一研究院研究員洪瑉表示，“同時提及對話和對決，可以看成是現有‘以強對強、以善對善’原則的延長線，但這一次沒有提到，目前作為對話條件要求取消的對朝敵對政策等，可以看成是重點更在於對話而不是對抗的信號。”

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