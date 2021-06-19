金正恩突然發聲“也要準備同美國對話”……不能用作沒有無核化的苟延残喘. June. 19, 2021 07:14. . 朝鮮媒體昨天報道稱，朝鮮國務委員長金正恩在勞動黨中央委員會全體會議上表示：“對（與美國的）對話和對抗，都必須做好準備，特別是必須周密地做好對對抗的準備。”金正恩還表示：“要靈敏地應對時刻變化的情況，致力於穩定管理朝鮮半島局勢。”這是美國拜登政府上臺後，金正恩首次打破長時間的沈默、公開發表對外信息。 金正恩的發言雖然同時提到“對話”和“對抗”，並特別強調要對對抗做好“周密的準備”，但比照它之前的敵對態度，可以理解為是有可能轉向對話的信號。金正恩今年初將美國界定為“最大的主敵”，此後，朝鮮對美國的任何接觸意圖都置之不理或保持沈默。然而，這樣的朝鮮卻聲稱對美國新政府的對朝政策動向進行了詳細分析，再次強調“穩定管理局勢”，暗示要靈活處理。 金正恩含蓄地提出“對話”、試圖轉換局面的做法，最重要的原因是因為很難再靠對外斷絕來堅持下去的內部困難。金正恩在中央全會的第一天就說，“去年受臺風影響，糧食生產計劃沒有達標，人民的糧食狀況正變得緊張”，公開承認糧食緊張。此外，他還提出“長期應對緊急防疫狀況”的議案，暗示為阻止新冠疫情而采取的封鎖國境等極端防疫措施已經達到極限。 處於窘境的金正恩可能對美國的一再表態做出回應，對外采取行動。朝鮮很有可能會圍繞對話的核心———無核化展開拉鋸戰，以此爭取時間，同時致力於解決當前的糧食困難和確保新冠疫苗。此外，朝鮮也有可能想通過恐嚇大規模挑釁來提高身價，同時盡量利用美中矛盾這一國際政治變動。 但是，絕不允許朝鮮為擺脫內部危機並延長政權壽命的“為對話而對話”。3年前的朝美對話以吵鬧的對抗、戲劇性的轉變、以及最終的幻滅表演而結束。拜登政府充分了解了這一過程。在挑釁與談判之間來來回回的金正恩這一慣用手法，也將不會再行得通。

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