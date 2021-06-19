阻止投漢江的10多歲青少年們被選定爲“災難現場見義勇爲的市民”. June. 19, 2021 07:15. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 拯救了想要投漢江自殺的男性的高中生和把炸雞免費送給沒能好好吃飯的兄弟的炸雞店店主等受到了首爾市市長的表彰。首爾市18日表示，金東英、全泰賢、鄭多雲、鄭鬥(以上18歲•以上爲桓一高中高三學生)等4人被選定爲“災難現場見義勇爲的市民”。 金某等人上個月在漢江散步時，發現了爲跳江而吊在麻浦大橋上的男性，並伸出援助之手。該男子在學生的幫助下得以挽救生命。 在下班路上救活處于心髒停止狀態的市民的權英善(27歲•首爾紅十字醫院護士)也被評爲“災難現場見義勇爲的市民”。上月，權某發現倒在加陽站站台上的市民後，立即對其進行了心肺複蘇術，該乘客得以恢複意識。 在麻浦開炸雞店的朴在輝(52歲)因“食品領域有功”獲得認可，受到了市場表彰。朴某給家境貧寒連炸雞也買不起的兄弟免費送了炸雞。隨著這一消息傳開，市民紛紛來到朴某的炸雞店訂購炸雞，樸某將收益金加上資金共600萬韓元，統統捐贈給了麻浦區。

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