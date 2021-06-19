薩科齊陷入危機，是否會因“非法政治資金”獲刑？. June. 19, 2021 07:14. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 當地時間17日，法國檢察機關對因涉嫌在2012年大選前夕收受非法政治資金而被起訴的前總統尼古拉·薩科齊（66歲），要求法庭判處其緩期6個月執行的有期徒刑1年，並處以3750歐元（約505萬韓元）的罰金。 據法新社等媒體報道，法國檢方當天在法庭上表示，“薩科齊只出席過一次法院審問，對過去非法籌集大選資金的行為沒有進行反省”，要求法官對其處以上述刑罰。否認針對自己提出的所有嫌疑的薩科齊15日出席法庭時表示：“我從政40年，政治是我的人生，我知道選舉運動如何運轉。” 2007年至2012年在任的薩科奇在2012競選連任，但敗給了社會黨候選人弗朗索瓦·奧朗德。當時法律規定的選舉運動的費用限度是2250萬歐元（約303億韓元），但是薩克奇的支出最少達到4280萬歐元（約576億韓元）。 薩科齊2014年曾要求最高法院法官保守有關非法政治資金選舉調查的內部機密，並承諾在其卸任後安排工作，因此今年3月被法院判處有期徒刑3年，緩期2年執行。這是自1958年法國第五共和國成立以來，第一個前總統因腐敗嫌疑被判有罪的案例。 如果這次按照檢察機關的量刑下達判決，除緩期執行期限外，其余6個月將被拘留。但根據法國的慣例，被判兩年以上者才會入獄，薩科奇很有可能被處以居家軟禁。

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