朴敏智說“因爲關心集中，感到有負擔”……有望獲得首個大滿貫賽冠軍. June. 19, 2021 07:15. by 金正勳記者 hun@donga.com. 在本賽季韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽的9個大賽中橫掃4個冠軍的朴敏智(23歲)有望捧起KLPGA巡回賽大滿貫賽事韓國女子公開賽的冠軍獎杯。 18日，在忠北陰城郡彩虹鄉村高爾夫俱樂部(72杆)舉行的DB集團第35屆韓國女子公開賽第2輪比賽上，朴敏智抓住5個小鳥球，吞下2個柏忌，打出低于標准杆3杆共69杆的成績，並以中間合計低于標准杆7杆共137杆的成績單獨排在了首位。 當天，朴敏智落後李佳英(22歲)2杆，以並列第3位出發，但從11號洞(3杆)到13號洞(4杆)爲止，她連續3個洞抓下小鳥球，單獨領先。特別是，正在舉行此次大賽的彩虹鄉村高爾夫俱樂部因長而硬的障礙區和快速而曲折的果嶺，難度較大。實際上，在本次大賽第一天打出低于標准杆的選手只有31人。朴敏智在賽後表示：“雖然開球失誤比昨天多，但沒有失去杆數，減少了3杆，感到很滿足。這是我想要稱贊自己的一天。” 如果朴敏智在剩下的兩天內保持領先地位並奪冠，那麽她將在本賽季KLPGA巡回賽的10場比賽中取得5個冠軍。另外，她還將再次實現此前曾實現過的“兩周連續奪冠”(NH投資證券女子冠軍賽-鬥山比洞賽冠軍賽)。朴敏智在上周舉行的賽特瑞恩皇後大師賽上獲得了本賽季第4個冠軍獎杯。到目前爲止，從未在大滿貫賽事上奪冠的朴敏智表示，“在3、4輪比賽中，如果打保守的高爾夫，似乎無法奪冠。我會打出減少杆數的進攻性比賽”，“並不一定要把贏得大滿貫賽冠軍當作目標。 不管是什麽比賽，只要奪冠都好。” 對于最近集中給自己帶來的負擔感，朴敏智說：“說實話，因爲負擔太重，都快流淚了”，“因爲是職業高爾夫選手，所以想帶著壓力去比賽。我要感謝現在的狀況。”

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