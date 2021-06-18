分開兄弟兩人的救濟對策，哭泣兩次的“影子兒童”們. June. 18, 2021 07:15. . 法務部根據國家人權委員會的勸告，4月份推出了有條件地救濟國內出生非法滯留兒童（又稱“影子兒童”）的對策，但經過兩個月左右的時間，截止到14日，申請滯留資格的兒童只有21名。法務部計劃截止到4年後的2025年2月28日接受申請，但預計約1.3萬名非法滯留者子女中，能夠滿足條件的最多只有500人左右。 雖然針對非法滯留者的原則是強製驅逐出境，但如果有未成年子女，則允許其家人全部留在國內直至該子女長大成人。盡管如此，滯留期間，非法滯留者的子女不僅不能以自己的名義購買手機，就連導航者（Naver）等網站的賬號也不能擁有。由於不能加入保險，也無法參加修學旅行等體驗學習。最重要的是，雖然一直在韓國成長，長大成人後反而必須和父母一起無條件地回到父母的陌生國家。 法務部的救濟措施是為了改善“影子兒童”們所處的反人權狀況。但有批評指出，法務部所附條件過於嚴格，降低了救濟的實效性。法務部為了防止將“國內生育”用作非法滯留手段，附加了15年以上的長期滯留等條件，這一點也不是完全不能理解。但截至2025年，非法滯留者子女中15歲以上的還不到4%。非法滯留者父母在申請子女救濟時，必須繳清非法滯留罰款。罰款根據滯留時間的不同而多少不一，如果滯留時間超過7年，最多要繳納3000萬韓元。對於經濟余力大抵不強的非法滯留者來說，這是一個很成負擔的數字，因此預計實際申請救濟的人會更少。這種救濟沒有救濟所應有的意義。 最終勢必出現這種不合理的狀況：同樣是在父母膝下長大，哥哥和姐姐得到了救濟，長大成人後有機會在韓國上大學或就業，而年幼的弟弟長大成人後卻要被強製驅逐出境。雖說這是限時性救濟措施下無法避免的現象，但既然反正是限時性救濟，有必要放寬條件，最大限度地擴大救濟對象的範圍。

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