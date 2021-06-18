LG能源解決方案正式進軍美國ESS市場. June. 18, 2021 07:16. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG能源解決方案公司表示，最近向世界最大的電網能源儲存裝置(ESS)供應了電池。這相當于供應了相當于去年北美市場20%左右規模的電網ESS。北美市場是占據全球電網ESS市場一半以上的核心市場。 17日，LG能源解決方案公司表示，美國發電公司Vistra能源已向在加利福尼亞蒙特雷郡東北部莫斯蘭丁(Moss Landing)地區啓動的1.2GWh(千兆瓦時)規模的電網ESS供應了電池。Vistra能源正在進行用可再生能源代替陳舊火力發電設備的項目。 以單一電網ESS爲准，Vistra能源的莫斯蘭丁ESS是世界上規模最大的電力網ESS。該容量在美國加利福尼亞州用電量高的高峰時段可供約22.5萬戶家庭使用。LG能源解決方案提供了ESS電池新産品“TR 1300”架。現有電池需要在出貨收集蓄電池組的“組合電池”後現場組裝，TR 1300則是在工廠收集了組件的架件，完成組裝後出貨，可以節省安裝時間和費用。 ESS分爲火力、太陽能、風力發電站等使用的電力網用ESS和商用、住宅用、數據中心、信息技術(IT)設施等使用的備份電源解決方案(UPS)等。據市場調查企業SNE Research透露，去年北美地區的電網ESS總規模爲6.5GWh，LG能源解決方案的供給占其中的18.4%。 根據美國拜登政府擴大新再生能源的基調，北美電網ESS市場規模到2025年有望增長到55.3GWh。特別是，美國加利福尼亞州去年經曆大規模停電事故，以可以穩定運營的電池爲基礎設置ESS的動向正在擴散。

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