地方自治團體和企業，從7月末開始可以自行接種疫苗. June. 18, 2021 07:16. by 金素英記者 ksy@donga.com. 最早從7月末開始，地方自治團體和企業可以自行實施新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗接種。從8月開始，全體國民(18~49歲)開始接種疫苗，這是爲了提高便利性，加快接種速度而采取的措施。 首先，各地方自治團體從7月末開始在保健所或預防接種中心自行接種疫苗。根據政府的方針，發生集體感染的地區的居民、包括慢性疾病患者在內的高危人群、社會必需人力等成爲對象。如果地方自治團體根據地區情況制定接種計劃，疾病管理廳將提供疫苗。 民間企業中需要24小時運轉的企業從8月開始可以面向勞動者自行接種疫苗。以擁有工廠內附屬醫院的國家基礎産業爲中心。疾病管理廳向營業場所醫療機構提供疫苗和注射器後，將根據公司的計劃進行接種。首先，汽車和鋼鐵産業被提了出來。疾病管理廳計劃與雇傭勞動部一起決定對象單位。 疾病管理廳擔心出現“特惠爭議”，決定在50多歲人群的優先接種全部結束後，允許企業接種疫苗。 最近，部分地區和團體要求優先接種疫苗，但事實上政府沒有接受。取而代之的是，爲了部分保障現場的自律性，決定引進地方自治團體和企業自行接種疫苗的機制。

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