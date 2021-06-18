展示“孫基祯=日本人金牌得主”的日本博物館. June. 18, 2021 07:16. by 兪載泳 elegant@donga.com. 位于舉行東京奧運會開閉幕式等主要活動的主體育場附近的日本奧林匹克博物館的展品中，包含了很容易讓人誤認爲已故馬拉松英雄孫基祯先生(1912~2002年)是日本人的內容，因此引起了爭議。 這一事實是在東京留學的韓國學生的舉報下傳到韓國的。誠信女子大學教授徐敬德(教養學部)稱，博物館方面在“曆屆日本人金牌得主”展示區將1936年柏林奧運會馬拉松金牌得主孫基祯先生的照片放在了最頂端。孫基祯先生戴著月桂冠站在領獎台上的照片上，只有日語“孫基祯，1936年柏林奧運會田徑比賽男子馬拉松”的說明。該博物館由日本奧林匹克委員會(JOC)運營，因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情休館後，從6月1日開始再次允許遊客入場。 徐教授17日表示，已向日本東京奧運會組織委員會和JOC發送了抗議郵件。”徐教授擔心地說：“如果參觀者在這個空間裏遇到孫基祯老先生，就目前而言，只能誤認爲是日本人。”他接著說：“孫基祯選手佩戴日本國旗作爲日本代表團參賽是曆史事實，但必須如實向全世界告知孫基祯是‘韓國人’。”國際奧委會(IOC)網站上對孫基祯先生進行了個人經曆說明，稱其爲“韓國的孫基祯(Sohn Kee-chung of Korea)”。徐教授在東京奧運會主頁上發現獨島是日本領土後，持續向IOC和東京奧運會組委會方面發送了表示抗議的郵件。 孫基祯先生的外孫、孫基祯紀念財團事務總長李俊承(音)表示：“過去日本人對孫基祯先生很謹慎，但近年來基調似乎發生了變化。這是一年前也發生過的事例”，“我認爲，奧運會之花不是馬拉松嗎？在日本奧運會曆史上，不能漏掉孫基祯先生的比重，這一點可以理解，但既沒有告知孫先生是韓國人，也沒有說明只能以悲傷的冠軍被人所記住，這對韓國是很沒禮貌的(是不合禮儀的)。”

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